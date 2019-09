Fietsen testen en skateboarden tijdens Autovrije Zondag Christophe Maertens

22 september 2019

17u10 0 Kortrijk In een tiental steden en gemeenten in Vlaanderen was er een Autoloze Zondag. Ook in Kortrijk was dat het geval. Mensen konden er fietsen testen, maar ook skateboarden en van een pintje genieten op een terras zonder dat er ook maar een wagen in de buurt kwam.

Wie zondag het centrum van Kortrijk wou bereiken met de wagen, was eraan voor de moeite. Op de Autovrije Zondag is het volledig centrum afgesloten. Op de Grote Markt is er een fietsterras en zijn er speelkoffers. Er is een fietsdorp waar mensen hun fiets kunnen herstellen of laten merken. Ook konden er tweewielers worden getest, iets wat Vincent Benoit uit Kortrijk deed. De man probeerde samen met zijn zoon enkele tweezitters uit. “Normaal fiets ik nooit samen met mijn zoon Lyam (10), maar met zo’n fiets lukt dat wel. We hadden het vorig jaar al eens geprobeerd, maar we wilden het nu eens opnieuw doen. Er zijn verschillende types beschikbaar, wat wel leuk is.” Vincent komt ook beroepshalve eens een kijkje nemen. “Ik geef het vak elektriciteit aan e-bikers. Daarom moet ik de verschillende elektrische fietsen altijd beter leren kennen. Dat kan ik hier gemakkelijk doen.”

In de Doorniksestraat waren er onder meer workshops voor skaters. “De skateboard Academy is gevestigd in Gent, waar we een klein skatepark hebben”, aldus Chilo Derieuw uit Kuurne die is lid van Skateboard Academy. “We geven daar skateboardworkshops, maar af en toe gaan we op verplaatsing zoals vandaag. Dan heeft iedereen eens de kans om van het skateboarden te proeven. Anders zijn het altijd mensen die al kennis hebben gemaakt met skaten. Hier is dat niet zo. Iedereen komt eens kijken en proberen. Skaten is meer dan een sport, je kan je met je plank ook verplaatsen in de stad. Ik denk dat iedere skateboarder zijn plank wel gebruikt om naar de bakker te gaan en zo.” De Skateboard Academy wordt gerund door Matty Zighem.

Op het Sint-Amandsplein was er een Integral Koerse, de leukste wielerkoers van Kortrijk. De stad tovert met Vil!a imagina het Amandsplein om tot een echte wielersetting. Mensen met en zonder beperking mochten er op los fietsen op het parcours met aangepaste fietsen en tandems. Ook op heel wat andere plaatsen zijn er nog activiteiten tot rond 20 uur. Dan wordt koning auto weer toegelaten tot het centrum.