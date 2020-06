Fietsboulevard langs Leie tien dagen onderbroken Peter Lanssens

18 juni 2020

12u29 6 Kortrijk De fiets- en wandelboulevard op het jaagpad langs de Leie gaat tien dagen dicht in Kortrijk, ter hoogte van de wijk Pius X. De Vlaamse Waterweg laat er van zaterdag 20 tot en met dinsdag 30 juni enkele onderzoeken uitvoeren, door middel van boringen.

“Het gaat over een geotechnische boring, onder meer om na te gaan in welke staat de oevers zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De werken op het jaagpad situeren zich tussen Leiegalm en Open Veld. Die zone van het jaagpad is tijdens de werken dicht voor fietsers en voetgangers. Maar niet getreurd, want er is een korte lokale omleiding om toch je weg te kunnen vervolgen. Die loopt via de Bessenlaan, in de wijk Pius X.