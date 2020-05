Ferme klap op Doornikserijksweg Alexander Haezebrouck

26 mei 2020

18u11 0 Kortrijk Op de Doornikserijksweg in Kooigem kwam het dinsdagnamiddag omstreeks 17 uur tot een zware botsing. Een vrachtwagen die in de richting van Kortrijk reed, kon een aanrijding met een Mercedes niet meer vermijden.

“Ik reed in de richting van Kortrijk toen plots een geparkeerde auto vlak voor mij rechtsomkeer maakte en in de richting van Spiere-Helkijn reed”, vertelt de bestuurder van de vrachtwagen. “Kort daarna deed de Mercedes hetzelfde. Ik heb nog geprobeerd om uit te wijken, maar het was te laat. Gelukkig raakte ik de Mercedes frontaal en niet in de flank.” Niemand raakte gewond. De Mercedes raakte wel zwaar beschadigd. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang moeilijk passeren ter hoogte van het ongeval op de Doornikserijksweg.