Fee (17) wint prestigieuze Benelux-wedstrijd ‘Queen of the Models 2019’: “Hier heb ik heel hard voor gewerkt” Peter Lanssens

05 november 2019

11u53 0 Kortrijk Fee Tielens (17) uit Avelgem wint ‘Queen of the Models 2019’. Dat is een wedstrijd voor meisjes die een carrière als model willen uitbouwen. Een topprestatie, want ze is de beste van liefst 800 inschrijvingen in de Benelux.

De finale met show en catwalk was op zaterdag 26 oktober, in het Staf Versluyscentrum in Bredene. Er waren de voorbije maanden ook punten te verdienen met fotoshoots, workshops, een portfolio, inzet voor goeie doelen enzomeer. Fee, ze volgt het zesde jaar Humane Wetenschappen en Economie in Athena Pottelberg in Kortrijk, is in de wolken met haar straffe overwinning: “Ik werkte de hele wedstrijd door hard, pikte op hoe ik de beste poses voor de lens moet brengen en groeide tot een volwaardig model. Die combinatie leverde me uiteindelijk de meeste punten op. Ik win 2.500 euro, een jaarcontract als model en prijzen zoals juwelen en cadeaubons in kledingzaken. Door de titel sta ik een stap dichter bij de modellenwereld. Er zullen nu enkele deuren opengaan. De reacties zijn erg positief. Heel veel mensen stonden honderd procent achter mij. Zo kreeg ik lovende commentaren op mijn vele fotoshoots. Velen die mij volgden, vinden me dan ook de terechte winnares. Ik ga mijn modellencarrière nu met mijn studies combineren. Ik zal het komende jaar samen met de organisatoren van Queen of the Models enkele opdrachten uitvoeren zoals fotoshoots en actes de présence”, aldus Fee.