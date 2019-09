Fee (17) naar finale prestigieuze Benelux-wedstrijd Queen of the Models 2019: “Van nature fotogeniek” Peter Lanssens

23 september 2019

06u26 7 Kortrijk Fee Tielens (17) uit Avelgem is een van de acht finalisten uit Nederland en België van de wedstrijd Queen Of The Models 2019. Nu al een straffe prestatie, want er waren liefst achthonderd inschrijvingen in de Benelux. “Waar ik mijn selectie aan te danken heb? Ik ben van nature fotogeniek en leef me makkelijk in”, zegt Fee. Ze volgt het zesde jaar Humane Wetenschappen en Economie in Athena Pottelberg in Kortrijk. Queen Of The Models is voor alle duidelijkheid géén missverkiezing. Het is een wedstrijd voor meisjes die een carrière als model willen uitbouwen.

Het is nu al een leuke ervaring, haar deelname aan de prestigieuze modellenwedstrijd. “Want de finalisten vormen een hechte groep”, vertelt Fee. “Ik begon de wedstrijd met heel weinig zelfvertrouwen. Maar dat kreeg al een serieuze boost ondertussen. Door de op en top professionele begeleiding, zoals van organisator Steven Masset en van huisfotograaf Nico Landuyt. De fotoshoots, make-up, locaties, styling, kleding, accessoires, kapsels… het zijn telkens nieuwe uitdagingen waar ik mezelf helemaal in kwijt kan. Ik vind het verder fijn om mensen op sociale media van mijn foto’s mee te laten genieten.”

De titel is niet te koop. Zo krijg je punten voor fotoshoots, workshops, de opmaak van een portfolio én je inzet voor goeie doelen. Fee Tielens

Niet te koop

“De titel is niet te koop”, benadrukt Fee Tielens. “Zo krijg je punten voor je fotoshoots. Ik deed er bijvoorbeeld al als scheidsrechter in het Regenboogstadion van SV Zulte Waregem en met sportkleding in de winkel Del-Sport in Waregem. We krijgen verder punten voor onder meer workshops, zoals met make-up. Je maakt een portfolio, die een jury tijdens de finale beoordeelt. En je zet je voor goeie doelen in enzomeer. Zo deed ik al vrijwilligerswerk in dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. De winnares van Queen Of The Models krijgt 2.500 euro en een fotocontract van een jaar. Ik zou het leuk vinden om als model iets te betekenen, zoals voor fotoshoots in kledingzaken. Influencer worden op Instagram, lijkt me eveneens bijzonder boeiend.”

Slotshow

De finale met show en catwalk is op zaterdag 26 oktober, in het Staf Versluyscentrum in Bredene. “Een bus vol vrienden en familie rijdt naar Bredene. Zo’n 50 mensen zullen me er aanmoedigen”, zegt Fee. De jongedame volgen kan op haar Instagrampagina feetielens. Info: www.queenofthemodels.be.