Fastfoodhype Chitir Chicken opent op Grote Markt in Kortrijk Peter Lanssens

08 november 2019

16u38 7 Kortrijk Vergeet Kentucky Fried Chicken. De nieuwste hype in ‘fastfoodland’ is Chitir Chicken. Die Turks-Belgische keten met wereldwijd heel wat filialen opent binnenkort een vestiging in residentie Belfort op de Grote Markt in Kortrijk.

Chitir Chicken opent uiterlijk tegen de krokusvakantie in 2020. Het restaurant komt op het gelijkvloers van residentie Belfort op de hoek van de Grote Markt en Rijselsestraat, waar gewezen hotel Belfort tot eind 2014 zat. De komst van Chitir Chicken is nog niet officieel. Maar het wordt ons door verschillende bronnen bevestigd. Chitir Chicken is geen klassiek kippenrestaurant. Het is ook meer dan een fastfoodzaak. Want de kwaliteit staat voorop. Het aanbod omvat onder meer chickenwings, -tenders en -nuggets, telkens in combinatie met salade, sausen, frieten enzomeer. Eén van de troeven van Chitir Chicken ook is een eigen verse mix met meer dan 40 soorten kruiden. Chitir Chicken heeft onder meer al vestigingen in Gent, Lochristi, Brussel, Hasselt en Genk.

Luxeflats

Boven het restaurant van Chitir Chicken worden dus luxeflats ingericht. Er zijn momenteel drie van de acht luxeflats verkocht. “Ze zijn tegen april 2020 instapklaar”, zegt projectontwikkelaar Joseph Valcke. “Het restaurant op het gelijkvloers, met een aparte ingang, kan wel vroeger al open.” De gevel uit 1954 van het vroegere hotel Belfort is gerestaureerd en bewaard gebleven.