Famiski Touroperating schenkt duizenden paaseitjes aan ziekenhuispersoneel AZ Groeninge Christophe Maertens

05 april 2020

12u33 0 Kortrijk Famiski, een touroperator uit Gullegem die skireizen op maat organiseert, schenkt paaseieren aan het verzorgend personeel van AZ Groeninge. De chocolade was bedoeld voor kinderen die mee op reis vertrokken in de paasvakantie, maar door de coronacrisis moet iedereen thuis blijven.

“Veel Vlaamse families keken er al langs naar uit: hun skivakantie met Famiski naar Oostenrijk en Italië. Het coronavirus gooit echter roet in het eten en zo zien 500 gezinnen hun skireis geannuleerd”, aldus Koen Decavele van Famiski Touroperating. “Al maanden waren we in de weer om alles vlekkeloos te laten verlopen. Alles was tot in de puntjes voorbereid: de bussen, kamers, het skimateriaal, ….De omkadering van 150 medewerkers – zowel reisleiders, skileraars en kinderopvang - stond klaar. In de animatieboxen die waren voorzien staken per hotel grote zakken paaseitjes om uit te delen aan de kinderen. Gezien de houdbaarheidsdatum kunnen we deze zeker niet gebruiken voor een volgende skireis. Daarom schenken we alle paaseitjes aan de verzorgende personeelsleden van AZ Groeninge , die tot het uiterste gaan in deze moeilijke coronatijden.”