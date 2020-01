Familiezorg houdt infomoment voor wie zorgkundige wil worden: “Opleiding is gratis voor werkzoekenden” Peter Lanssens

06 januari 2020

14u46 0

Het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen houdt op donderdag 9 januari een infomoment voor wie interesse heeft om verzorgende-zorgkundige te worden. Het infomoment in de Heilige Geeststraat 11 start om 19 uur. De korte opleiding verzorgende-zorgkundige vat in maart 2020 aan en is gratis voor werkzoekenden. Je krijgt tijdens het infomoment uitleg over de opleiding en het beroep. Wie vragen heeft: tel. 056/20.15.48 of www.familiezorg-wvl.be.