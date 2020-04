Familie en buren zingen en applaudisseren voor 60ste huwelijksverjaardag van Alfons (87) en Anna (85) Peter Lanssens

23 april 2020

20u39 4 Kortrijk Hartverwarmend schouwspel in de Goedendaglaan nabij het van Raemdonckpark in Kortrijk donderdagavond. Waar familie en buren zongen en applaudisseerden voor Alfons Marichal (87) en Anna Degroote (85). Het koppel is 60 jaar gehuwd, maar kan door de coronacrisis momenteel geen feest geven. Toch werd het een onvergetelijke dag. “Ze verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden.”



Alfons en Anna, die donderdag ook nog eens jarig was, stapten op 23 april 1960 in het huwelijksbootje. Er was een jubileumfeest in Hof ter Heulebeke in Beselare gepland, voor zo’n 50 familieleden. Dat viel helaas in het water, door de coronamaatregelen. Toch werd het voor het koppel een prachtig diamanten huwelijksjubileum. Alfons en Anna werden donderdagochtend al verrast op onder meer applaus en een spandoek in de voortuin van hun huis. De familie trakteerde hen op een feestelijk ontbijt en veel kaartjes en bloemen. Altijd rekening houdend met de regels rond ‘social distancing’. De familie maakte ook een leuk filmpje. Donderdagavond volgde een tweede welgemeend applaus, in aanwezigheid van familie en buren. De meezinger ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers werd voor de gelegenheid omgevormd tot ’60 jaar tesamen’. “Het is plezant om zoveel volk samen te zien. Al was het wel wat te veel vandaag”, lachte Anna.

Ontroerd

“Het zijn hele zorgende grootouders, die het beste met ons voor hebben”, zegt kleinzoon Roeland Marichal. “Ze vonden het bijvoorbeeld altijd plezant om hun kleinkinderen mee op reis te nemen. Naar de zee, met de caravan. Heel mooie tijden waren dat. Zo herinner ik me het vissen, met een kruisnet. Opa, met zijn hele handige vingers. Hij herstelt alles. En oma, die zo lekker kan koken. Ze verdienen het, om eens goed gevierd te worden. Het doet hen enorm deugd, dat we hier met zo veel mogelijk zijn. Ze zijn er helemaal ontroerd door.”

Barco

Alfons Marichal werkte bij Barco in Kortrijk. Anna Degroote was ziekenoppasser in Oostduinkerke. Het koppel kreeg vijf kinderen. De jubilarissen zijn trots op hun veertien klein- en vier achterkleinkinderen. Een vijfde is op komst.