Famiflora en Tropiflora slaan handen in elkaar en plannen derde tuincentrum Peter Lanssens

03 juni 2020

17u41 0 Kortrijk Famiflora in Moeskroen nabij Kortrijk en Tropiflora in De Panne slaan de handen in elkaar. Ze sloten recent een strategische alliantie waarbij de nv Famiflora 50 procent van de aandelen van de nv Tropiflora in handen kreeg. Met als doel om samen nog klantgerichter te werken en de referentie te blijven op het vlak van tuincentra in West- en Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk. Beide tuincentra bereiden nu volop de opening van een derde gezamenlijke winkel voor.

Famiflora en Tropiflora zijn allebei familiaal verankerd, halen elk de helft van hun cliënteel uit Noord-Frankrijk en hebben elk een groot, gevarieerd, kwalitatief en scherp geprijsd aanbod voor tuin, huis en dier. De ambitieuze en dynamische aandeelhouders gaan nu vanuit een gedeelde ‘hands-on mentaliteit’ samen verder.

Famiflora en Tropiflora behouden hun eigen naam. “We focussen ons op het assortiment en dus op het dagelijks aanbod voor onze klanten”, vertelt Christophe Develtere, bestuurder van de nv Tropiflora. “De centrale diensten van de Famiflora Group, zoals marketing en logistiek en transport, ondersteunen. Ook operationeel zetten we ons in”, vult gedelegeerd bestuurder Koen Vandenbussche van de Famiflora Group aan. Beide heren kijken met ambitie naar de toekomst: “We werken aan een plan voor een derde winkel in West-Vlaanderen, Henegouwen of Noord-Frankrijk. Er liggen hiervoor al verschillende dossiers op tafel. Samen sterker, samen groeien.”