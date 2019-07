Facebookbericht over ongeval met zeven doden is computervirus VHS

03 juli 2019

17u09 0

De computer crime unit van de politiezone Vlas waarschuwt voor een verzonnen bericht dat circuleert op de sociaalnetwerksite Facebook. In dat bericht wordt melding gemaakt over een afschuwelijk ongeval dat enkele uren voordien plaatsvond en het leven eiste van zeven jonge mensen. Een achtste slachtoffer zou in kritieke toestand zijn. Bij het bericht worden ook foto’s van het ongeval en de slachtoffers gevoegd. Er staat te lezen dat de politie vraagt om dringend vrienden, collega’s en familie te raadplegen. De melding op Facebook is echter vals. “Het gaat om een bericht dat maximum een dag zichtbaar blijft en bedoeld is om mensen te laten doorklikken voor meer informatie”, klinkt het bij de politie. “Wie in de val trapt, riskeert dat zijn of haar computer besmet wordt of loopt het risico te worden opgelicht. Het bericht in kwestie negeren, is dan ook sterk aan te raden.”