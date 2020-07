Extreemrechtse Fransman op eerste rij op Guldensporenviering en dankzij viroloog Van Ranst heeft iedereen dat gezien Joyce Mesdag

20u59 0 Kortrijk De stad Kortrijk zal voortaan bepalen wie waar zit op de Guldensporenviering in Kortrijk. Dat laat Van Quickenborne weten als reactie op een flink gedeelde post van viroloog Marc Van Ranst. Bij de laatste viering zat Aurélien Verhassel, voormalig kopstuk van de omstreden Franse rechts-extremistische organisatie Génération Identitaire, op de eerste rij en dat vindt Van Ranst niet kunnen.

“De traditionele viering van de Vlaamse feestdag op de Groeningekouter in Kortrijk”, steekt Van Ranst van wal. “Vincent Van Quickenborne is als burgemeester de gastheer. Naast hem, op de eerste rij, staat Jan Jambon, de minister-president. Twee stoelen verder staat Dries Vanlangenhove (Schild&Vrienden en VB) en daarnaast zien we Aurélien Verhassel, een cafébaas uit Rijsel en medestichter en chef van de extreemrechtse beweging “Génération Identitaire”. Als salonfähig maken van extreemrechts kan dit tellen! Wat bezielde de organisatoren om zulke xenofobe randfiguren mee op de eerste rij te zetten? Het fascisme 2.0 virus waart rond in ons land.”

Zijn post werd veelvuldig gedeeld, voornamelijk door mensen met een eerdere linkse interesse. Van Quickenborne liet al weten dat de stad Kortrijk voortaan zal bepalen wie waar zit op de Guldensporenviering in Kortrijk. “Een terechte opmerking van Van Ranst, het gaat om een extreem-rechts Frans sujet die veroordeeld is voor gewelddaden, daarvoor in de gevangenis heeft gezeten en geen enkel mandaat heeft in de politiek. De eerste rij bepaalt beeld van een manifestatie”, zegt Van Quickenborne.

Volgens de organisatie is de ‘ereplaats’ die Verhassel had op de viering toeval. “Er waren bijna geen voorbehouden plaatsen, enkel voor de sprekers”, zegt Jorgen Deman die mee organiseerde. “We hebben geprobeerd om voor de rest iedereen te laten aansluiten wanneer ze plaatsnamen, zodat er geen lege plaatsen zouden zijn. Het is toeval dat Verhassel op die plaats zat, het was in elk geval geen ‘eregast’. Andere jaren heeft de stad sowieso al het protocol in handen, dat was nu niet zo omdat deze viering door de onzekere aanloop door corona in een mum van tijd door vrijwilligers in elkaar is gestoken.”