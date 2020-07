Extra vuilnisbakjes langs de Leie moeten zwerfvuil tegengaan Alexander Haezebrouck

18u35 0 Kortrijk De stad Kortrijk heeft vier extra vuilnisbakjes geplaatst op het jaagpad langs de Leie. “Op die manier geven we passanten meer kansen om hun vuilnis op de juiste plaats achter te laten”, zegt schepen voor Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

De vier vuilnisbakken zijn geplaatst op vier verschillende locaties langs het jaagpad tussen Kortrijk en Bissegem. Dat is aan de zitbank ter hoogte van Hoeve Ter Kerpel, aan het picknickplekje op het einde van de Vrije Aardstraat, aan de zitbank ter hoogte van de Neerbeekstraat en aan de kruising van de Guido Gezellewandeling en de Sint-Elooisdreef. “De stadsmedewerkers van het team Nette Stad zullen de vuilnisbakjes dagelijks ledigen”, zegt schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Na de zomerperiode zullen we het gebruik evalueren. Staan ze op de juiste plaats? Worden ze op de goede manier gebruikt en wat zijn de ervaringen van onze stadsmedewerkers? Indien nodig sturen we bij. We willen met Kortrijk de netste stad van Vlaanderen worden en hebben hiervoor Proper & Ko gelanceerd en doen we tal van acties. Extra vuilnisbakken plaatsen is daar één van. Ook langs drukke fietsverbindingen onderzoeken we of het plaatsen van vuilnisbakken noodzakelijk is.”