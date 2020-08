Extra vertoningen van kortfilm Seine Peter Lanssens

14 augustus 2020

11u27 0 Kortrijk De kortfilm Seine speelt op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus in de Orangerie van café De Heerlijkheid in de Zeger van Heulestraat in Heule. Seine vertelt het verhaal van het café en de als Seine gekende uitbaatster Francine Dendievel (63). Er worden nu extra vertoningen ingepland.

Woordkunstenaar en stamgast Joris Denoo praat de film aan elkaar. Seine is een productie van filmclub Impuls in Kortrijk. De kortfilm, vol grappige anekdotes, duurt een kleine 20 minuten. Ook Heerlijke Momenten, een bonusfilm van 25 minuten waarin de cineasten de resterende beelden van Seine verwerkten, wordt getoond.

De inkom is 10 euro, twee drankjes inbegrepen. Vooraf intekenen moet omdat het aantal plaatsen beperkt is. Reserveren en betalen doe je aan de toog van café De Heerlijkheid. Je kan ook mailen naar francinedendievel@skynet.be of bellen naar 0494/10.90.28. Er zijn op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus telkens vertoningen om 19 en 21.30 uur.