Extra veiligheidsmaatregelen in Lago zwembad na klachten over luidruchtige en gewelddadige jongeren Joyce Mesdag

05 juli 2019

17u50 2 Kortrijk De stad Kortrijk en zwembaduitbater Lago nemen extra maatregelen om het veiligheidsgevoel in het zwembad Lago Kortrijk Weide te verhogen. Ze doen dat na de aandacht die de voorbije week op sociale media ging naar de overlast die enkele jongeren vorig weekend veroorzaakten in het zwembad.

“De mensen moeten weten dat het volstrekt veilig is om bij ons te komen zwemmen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche. “We hebben op ieder moment 6 redders en 1 bewakingsagent in het zwembad. Dit weekend zullen er zelfs permanent 2 bewakingsagenten aanwezig zijn. Verder hangen er maar liefst 36 veiligheidscamera’s in en rond het zwembad. Wie overlast veroorzaakt, kan door de bewakingsagenten worden buitengezet en riskeert een zwemverbod tot 2 jaar in onze zwembaden. Vanaf volgend weekend zullen bezoekers zich moeten aanmelden met hun identiteitskaart. Kreeg je een zwembadverbod of maak je amok, dan kom je op de zwarte lijst en geraak je er niet meer in.”

De stad en de politiezone Vlas namen al bijkomende maatregelen om het veiligheidsgevoel te verhogen. ”Er is afgesproken dat het zwembad bij overlast onmiddellijk contact opneemt met de politiezone Vlas. Zo kunnen we terugkerende amokmakers indien nodig zelfs een plaatsverbod opleggen. Elke dag patrouilleren bovendien verschillende politiepatrouilles in het zwembad”, zegt Vandendriessche.