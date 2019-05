Extra software maakt tussenkomst op basis van bewakingsbeelden pak efficiënter dan voordien Hans Verbeke

22 mei 2019

20u33 8 Kortrijk De slimste veiligheidscamera’s in Vlaanderen hangen in Kortrijk. Ongezien door de stad lopen, is al een tijd niet meer mogelijk. Maar nu wordt de waarde van de beelden nog aanzienlijk verhoogd dankzij de introductie van extra software. Die laat toe om in recordtempo en in detail te zoeken wat snel moet worden gevonden. “Het zal onze interventies efficiënter maken en de ophelderingsgraad van criminele feiten verhogen”, zegt politiechef Filip Devriendt.

Stel: iemand plaatst ’s morgens haar fiets in de fietsenstalling aan het station en stelt ’s avonds, tien uur later, vast dat de tweewieler verdwenen is. Een moedige politieman die de ambitie heeft om de diefstal op te helderen, werkt zich door tien uur bewakingsbeelden, in de hoop de dader aan het werk te zien. Onbegonnen werk eigenlijk. “Daar maken we nu komaf mee, dankzij de introductie van extra software die gelinkt wordt aan de beelden van onze 170 beveiligingscamera’s”, zegt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “De techniek laat toe om op het computerscherm de zone te selecteren waarin de verdwenen fiets geplaatst werd. Vervolgens zoekt de software alle personen die gedurende die tien uur in die zone waren. Die beelden worden gecomprimeerd en kunnen bekeken worden in pakweg tien tot vijftien minuten. De tijdswinst is dus enorm, de pakkans vergroot aanzienlijk.”

Grotere kans op arrestatie

Ander voorbeeld: een winkeldief met blauwe trui, zwarte rugzak en rode schoenen neemt de vlucht. “Die filters worden ingegeven op het scherm en het systeem zoekt op alle veiligheidscamera’s naar personen die overeenkomen met dat profiel”, zegt politiechef Filip Devriendt. “Zo kunnen we de dader snel vinden en in realtime het traject volgen dat hij aflegt. Met grote kans op arrestatie.” De software, ontwikkeld door het bedrijf RTS uit Ieper, slaat alle objecten op die in beeld komen van de camera’s. Ook richting, grootte en snelheid van het object (bijvoorbeeld een vluchtende auto) worden vastgelegd. De software laat toe om efficiënt te zoeken op mensen, voertuigen (zowel op vier als op twee wielen) en zelfs dieren.

Serieuze meerwaarde

“De extra informatie die we zo verzamelen, is ook cruciaal voor opsporingswerk”, weet burgemeester Van Quickenborne. “Verloren gelopen kinderen moeten we straks veel sneller kunnen terugvinden dan nu het geval is. Is er een probleem met een witte bestelwagen die regelmatig door de stad raast? Dan zoekt het systeem enkel naar de bewegingen van dat soort voertuig in een welbepaalde periode en zullen we er in slagen om de eigenaar te identificeren en aan te spreken op het onverantwoord rijgedrag. Maar ook in realtime biedt de extra software een serieuze meerwaarde. Als er bijvoorbeeld in een schoolomgeving bij het begin en het einde van de schooltijd toch vrachtwagens rijden, zal er een melding verschijnen in de dispatching. Dat laat toe om onmiddellijk in te grijpen.”

Eerst opleiding

De stad en de politiezone investeren samen 100.000 euro in het project. “Een deel van het politiepersoneel wordt nu opgeleid om maximaal resultaat te halen uit de nieuwe mogelijkheden die de software ons geeft”, zegt Filip Devriendt. “Het zijn in de eerste plaats mensen van de lokale recherche en de dispatching die de opleiding zullen volgen. Tegen de zomer moeten we echt van start kunnen gaan en zullen we ongetwijfeld ook snel de eerste resultaten boeken.” Als straks ook in Kuurne en Lendelede veiligheidscamera’s worden opgehangen, zal de software ook met die beelden aan de slag kunnen gaan.