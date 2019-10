Extra markeringen tegen foutparkeren aan zwembad Lago Weide Peter Lanssens

15 oktober 2019

Er zijn sinds begin april al vele honderden GAS-boetes van 58 euro voor fout parkeren en/of verkeerd rijden op het stadsdeel Weide in Kortrijk uitgedeeld. De meeste overtreders zijn bezoekers van het zwembad Lago Weide. Sommigen vinden de signalisatie verwarrend. Wie vanop de Lambrechtlaan (R36) de parking op het Mandelaplein wil oprijden, kan verward raken door de opstelling van het bord ‘P Kortrijk Weide’. Omdat het pijltje op het bord naar de ingang van het zwembad Lago Weide wijst. Maar daar mag je niet rijden. Je moet links meedraaien en zo de parking oprijden. Er staan meer dan genoeg verbods- en waarschuwingsborden. Toch is er de verleiding om rechtstreeks naar de ingang van het zwembad te rijden. De brede laan aan het zwembad is uitnodigend. Het plan was eerst om daar een slagboom, die enkel voor vergunninghouders open kan, te zetten. Dat doet het stadsbestuur nu toch niet. “We voorzien er wel extra markeringen, deze week nog, zodat het nu echt voor iedereen duidelijk wordt”, stelde schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) maandag op de gemeenteraad.