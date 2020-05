Extra babbelbussen in drie rusthuizen Zorg Kortrijk én verrassing voor Moederdag LSI

05 mei 2020

17u16

Bron: LSI 2 Kortrijk Na geslaagde testen in rusthuizen Ter Melle in Heule en Biezenheem in Bissegem komen er in de drie andere woonzorgcentra van Zorg Kortrijk in Bellegem, Aalbeke en Kortrijk extra babbelbussen of –tenten. Elke bewoonster zal ook voor Moederdag een orchidee krijgen.

In Heule en Bissegem konden via de babbelbus of –tent al zo’n 100 bezoekjes in één week plaatsvinden. De Zon in Bellegem en De Weister in Aalbeke krijgen nu ook een babbelbus, Sint-Jozef een babbeltent in de tuin. Naar aanleiding van moederdag voorziet Zorg Kortrijk zo’n 300 orchideeën voor alle bewoonsters van de 5 woonzorgcentra.

Het aantal besmettingen met het coronavirus bij de bewoners blijft stabiel op 19. Extra overlijdens bovenop de 7 die er al waren, zijn er de voorbije week niet meer gemeld. Het aantal besmettingen bij het personeel staat op 8. Momenteel worden bewoners en personeel voor een tweede keer getest. De eerste keer gebeurde dit op eigen initiatief van Zorg Kortrijk, nu door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In de woonzorgcentra De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem, Ter Melle in Heule en Sint-Jozef in Kortrijk verblijven 456 bewoners.