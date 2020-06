Expressieve mondmaskers van Cindy Frey Tattoo Studio vallen in de smaak: “Al 740 verkocht” Peter Lanssens

02 juni 2020

17u06 0 Kortrijk In stijl rondlopen met een mondmasker. Dat kan je sinds kort doen met de mondneusmaskers van Cindy Frey Tattoo Studio, in een samenwerking met BeSafe By Bulik. “We verkochten er al 740”, zegt Cindy Frey. “De reacties zijn heel positief. Kopers zeggen ons vaak dat ze het eerst niet zagen zitten om met een mondmasker rond te lopen, maar dankzij onze ontwerpen uiteindelijk wel.”

Artiesten Kevin Hemerick (One Chance Tattoo), Elise Tack, Reinhilde Debruyne (Ardie), Shauni Declercq (Shauni Q) en Cindy Frey ontwierpen de mondkapjes tijdens de lockdown. Ze zijn van 100 procent polyester Oeko-tex.

Verplicht op afspraak

De tweelagige mondmaskers zijn wasbaar op 90 graden. De stijlen gaan van old school over ornamental tot Hanya, Kawai en neo-traditional. Ze kosten 10 euro per stuk. “Ons doel was om er 200 te verkopen, maar we zitten al aan 740”, vertelt Cindy Frey. “De meeste zijn bijna uitverkocht. We hebben enkel nog een paar roze en nog enkele met diamant en zwaluwen. Onze tattoo shop is sinds deze week trouwens weer open.”

“Met zes grote schermen tussen de stoelen, een scherm op de toonbank, liters handgel, liters desinfecterende ‘surface cleaning’, wegwerp schorten, plastic voor rond de armen, face shields, mondmaskers en een streng beleid waar iedereen zich aan zal moeten houden. Ik zit de komende drie maanden bijna vol, ik kan amper volgen met alle mailtjes voor afspraken. Het gaat hard. Iedereen wil er voor gaan, maar het is veel werk om online alles in goede banen te leiden. Want alles gebeurt nu verplicht op afspraak, via cindyfrey@telenet.be. Het is minder huiselijk dan anders, maar we maken er het beste van”, aldus Cindy Frey.