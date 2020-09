Exclusieve ‘sneakerstore’ Dropdayz opent in winkelcentrum K: “Voor een paar Jordan 1 niet meer naar het buitenland” Peter Lanssens

09 september 2020

11u58 6 Kortrijk Na het grote succes die Dropdayz deze zomer in de Sionstraat in Kortrijk kende, klanten stonden toen vaak uren in de rij, opent de exclusieve sneakerstore in oktober een zaak in winkelcentrum K. Met meer ruimte, meer merken en vooral nog meer sneakers, zoals een paar unieke Jordan 1.

De schoenen die er verkocht worden, vind je nergens anders in België. “Onze klanten houden van exclusiviteit”, zegt zaakvoerder Maxim Vanneste. “Het is niet omdat een paar sneakers hier vandaag staat, dat we ze morgen nog hebben. Weg is weg. Sneaker freaks zijn bereid om veel geld te betalen voor exclusieve items, zoals een paar Jordan 1. Waarvoor je straks niet meer naar het buitenland moet. De prijzen starten rond 50 euro en lopen makkelijk op tot 1.000 euro. We verkopen ook kledij en accessoires zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse merken Supreme, Bape en ASSC. Iedereen wil wel een uniek stuk in zijn of haar kleerkast”, vindt Maxim Vanneste.

Dropdayz opent van 3 oktober 2020 tot en met 15 januari 2021, telkens enkele dagen per week. Volg alle info en updates op www.dropdayz.be of neem een kijkje op de Facebookpagina: klik hier.