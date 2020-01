Examenstress? Vives-studenten kunnen nu ontspannen in nieuwe ‘play & chill room’ Peter Lanssens

16 januari 2020

11u43 0 Kortrijk Ontspannen tijdens de examenperiode is voor veel studenten niet evident. Ze proberen vooral studietijd in te plannen, maar vergeten door de stress om ook voldoende pauzes in te lassen. Om hen een zetje te geven, heeft het studiegebied onderwijs van de hogeschool Vives nu een ‘play & chill room’ ingericht op de campus op Hoog Kortrijk.

Studenten kunnen in de ‘play & chill room’ relaxen in strandstoelen en zetels, elkaar uitdagen met een spel of een wedstrijdje boksen om hun energie kwijt te raken. “Er zijn ook motiverende quotes in de ruimte aangebracht. En er is een foto van het docententeam die studenten op de bokspads kunnen kleven”, knipoogt Vives-woordvoerder Frank Devos. “Voor elk wat wils dus voor wie zich tijdens de examenperiode ook eens wil uitleven tussen het blokken door. Het docentenkorps duimt ondertussen voor een goede afloop van de examens”, aldus Devos.