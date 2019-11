Ex-raadslid Steve Vanneste riskeert twee jaar cel voor vuistslagen aan vriendin: “Slachtoffer vreesde voor haar leven” Alexander Haezebrouck

13 november 2019

14u46 2 Kortrijk Het voormalig Kortrijks Vlaams Belang-raadslid Steve Vanneste riskeert een gevangenisstraf van twee jaar omdat hij vorig jaar zijn vriendin, intussen zijn ex, zwaar toetakelde. Hij ging nadien ook tekeer tegen ambulanciers en agenten. Vorige maand werd Vanneste nog veroordeeld in Ieper tot vier maanden met uitstel voor smaad en weerspannigheid tegenover politiemensen.

Op 30 november vorig jaar liep het in de flat in Marke van Steve Vanneste en zijn toenmalige vriendin helemaal fout. De ruzie ontstond toen zijn vriendin liet weten dat ze de relatie wilde beëindigen. De beklaagde had gedronken en verloor de controle over zichzelf. “Hij duwde haar op de grond waarna hij haar vuistslagen gaf in het aangezicht”, zei het openbaar ministerie tijdens het proces woensdagmorgen. “Op een moment dat het geweld even stopte, kon ze naar buiten glippen en ging ze schuilen bij de buurvrouw. Van daaruit kon ze haar zus en de hulpdiensten bellen.” Toen de ambulanciers ter plaatse kwamen, was dat ook niet naar de zin van Vanneste. Hij slingerde hen enkele verwijten naar het hoofd en ook de zus van zijn ex-vriendin probeerde hij te slaan. Dat kon door de hulpdiensten vermeden worden. Enkele agenten incasseerden wel schoppen en Vanneste dreigde ermee hen en hun families te vermoorden. De ex-vriendin van Vanneste is volgens haar advocaat nog steeds erg onder de indruk van de feiten. “Even heeft ze gedacht dat ze het niet zou overleven”, pleitte haar advocaat, die een schadevergoeding van 10.000 euro vraagt. “Ze is nog steeds getraumatiseerd door wat er gebeurd is. In februari dit jaar is ze nog eens ingestort. Ze krijgt psychologische begeleiding en neemt ook nu nog antidepressiva.”

Hersenletsel

Vanneste zelf werkt momenteel in een callcenter in Bulgarije, waar hij ook woont, en was niet aanwezig op de rechtbank. Hij verklaarde eerder niets meer te weten van de feiten omdat hij zwaar gedronken had. “We ontkennen de feiten niet, maar vragen wel de vrijspraak voor de bedreigingen aan de agenten en de slagen die hij zou hebben toegebracht aan de zus van zijn ex-vriendin”, pleitte zijn advocate Julie Peelaers. “Die dreigementen kunnen helemaal niet ernstig genomen worden. Steve Vanneste is erg impulsief geworden sinds hij bij een val in 2017 een niet-aangeboren hersenletsel opliep. Dat wordt vooral door alcohol versterkt. Omdat wonen en werken in België niet meer ging na de media-aandacht, is hij ingegaan op een jobaanbieding in Bulgarije. Hij laat zich daar ook begeleiden, iets wat hij voor de rest van zijn leven zal moeten doen.” Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van twee jaar. Dat kan gedeeltelijk met uitstel verleend worden als hij strenge voorwaarden naleeft, zoals zich residentieel laten begeleiden. De rechter velt een vonnis op vier december.

Weerspannigheid

Vanneste kwam vorig jaar herhaaldelijk in het nieuws met incidenten. In augustus 2018 ging een filmpje viraal waarin hij de uitbater van een Kortrijkse nachtwinkel van allochtone origine de huid volschold. Vanneste werd vorige maand nog veroordeeld in de rechtbank van Ieper tot vier maanden met uitstel voor smaad en weerspannigheid tegen agenten. Hij stond ook terecht voor racisme. Hij schold een zwarte politieman uit, maar werd daarvoor vrijgesproken. Vanneste riskeert ook nog een voorwaardelijke celstraf voor een poging tot doodslag in Ieper in 2017. Toen reed hij met een bestelwagen tot tweemaal toe in op twee jongemannen na een verhitte discussie in het café De 12 apostelen dat Vanneste toen uitbaatte. Ook voor deze feiten vraagt Vanneste de vrijspraak.