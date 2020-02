Ex-profvoetballer Stijn De Smet ontkent door rood licht te hebben gereden LSI

Bron: LSI 0 Kortrijk Ex-profvoetballer Stijn De Smet (34) ontkent dat hij op 24 juni 2018 langs de N43 in Harelbeke met de wagen van zijn ex-club KV Kortrijk door het rode licht reed. Zijn advocaat vroeg voor de politierechtbank de vrijspraak.

De clubwagen van De Smet kon langs de gewestweg door een roodlichtcamera geflitst worden. Maar volgens de ex-speler van onder meer AA Gent, Cercle Brugge en KV Kortrijk kan hij die dag niet achter het stuur hebben gezeten. “In dat tussenseizoen transfereerde hij van KV Kortrijk naar SV Roeselare. Hij leverde zijn wagen bij KV Kortrijk al op 18 juni in”, pleitte zijn advocaat. De politierechter vond het wel vreemd dat hij die uitleg niet op het antwoordformulier heeft neergeschreven. Bovendien liet de leasingfirma weten dat De Smet op dat ogenblik de chauffeur van de wagen was. De politierechter wil via een extra verhoor van de wagenparkverantwoordelijke van KV Kortrijk te weten komen hoe de vork precies in de steel zat. Nu is De Smet profvoetballer af. Hij voetbalt wel nog in amateurklasse bij KSKV Zwevezele.