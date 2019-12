Ex-partner ziet veroordeelde pedofiel ‘bijklussen’ als Sinterklaas: “Ik werd misselijk toen ik het zag” LSI

03 december 2019

18u59

Bron: LSI 234 Binnenland Een 35-jarige charmezanger en André Hazesimitator die begin dit jaar veroordeeld was voor het bezit van kinderporno en aanranding van een 13-jarig meisje, zit in de cel. Volgens het Kortrijkse parket kroop hij in de huid van Sinterklaas en schond hij zo zijn opgelegde voorwaarden waarbij hij geen contact mocht hebben met minderjarigen.

Charmezanger Alois B. had ruim twee jaar een relatie met een 13-jarig meisje. Dat was niet naar de zin van de moeder van het meisje en na klachten volgde een proces. Het leverde de man uit Lichtervelde, die ondertussen in Hooglede woont, een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een boete van 800 euro op. De celstraf bleef voorwaardelijk als hij zich de komende jaren onder meer afzijdig hield van functies waarbij er contact met minderjarigen was. Precies daar liep het fout.

Gerechtigheid

Zijn ex, die na het proces al aangaf niet te geloven dat hij zich ooit aan die voorwaarden zou houden, merkte zondag op dat hij in de huid van Sinterklaas kroop en kindjes op de schoot nam. “Ik werd misselijk”, aldus de vrouw, die klacht indiende. Op filmpjes en foto’s was Alois B. ook te zien als Sinterklaas. De Sint boeken en hem een brief sturen kon ook via zijn e-mailadres. Genoeg voor het gerecht om hem maandag op te pakken en naar de gevangenis van Ieper over te brengen. “Eindelijk gerechtigheid”, klinkt het bij zijn ex. “Ook al zal zijn verblijf in de cel wellicht niet lang duren.”