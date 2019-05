Ex, broers en werkgever Luc: “zou geen vlieg kwaad doen, maar als je een brave hond genoeg plaagt, zal hij ook bijten” Lieven Samyn

22 mei 2019

13u48 0 Kortrijk “We begrijpen niet wat er is gebeurd en hoe Luc zo’n moord heeft kunnen plegen. Hij begrijpt het zelf ook niet.” Zowel zijn ex-partner Cindy Dequirez (43) uit Menen als zijn broers Marc (70) uit Ieper en Guido (72) uit Oostende hadden woensdag op het assisenproces rond de moord op zijn vriendin Alia Belromari (56) niets dan lovende woorden over beschuldigde Luc Vanden Bussche (64). “Hij had wel een drankprobleem maar deed geen vlieg kwaad. Weet je dat hij bij ons thuis – we zijn een familie van slachters – geen kip of konijn durfde te doden?”, aldus Guido.

Luc Vanden Bussche groeide op in Proven (Poperinge) en liep school in Brielen (Ieper) en het VTI in Ieper. Lang hield hij zijn middelbare studies niet vol want op zijn veertiende ging hij al opdienen in een hotel-restaurant op de Zwarteberg, later op de Grote Markt van Ieper. Het begin van een loopbaan in de horeca. De beleefde, voorname en gedistingueerde Luc werkte quasi zijn hele leven voor de familie Malysse in restaurant de Marquette, als vrachtwagenchauffeur in de wasserij van de familie of in restaurant De Neerbeek van Mia Malysse. “Luc was altijd kalm en rustig. Ik heb hem nooit dronken gezien al wist ik wel van zijn drankprobleem af”, getuigde Mia Malysse, die zelfs bereid was Luc op te vangen bij een eventuele vrijlating. “Alia was dominant. Soms belde ze naar het restaurant en eiste dat Luc meteen naar huis zou terugkeren.”

23 jaar lang was Luc Vandenbussche gehuwd. Met zijn echtgenote woonde hij in Wevelgem en kreeg drie kinderen. Na de scheiding verloor hij het contact. Hij werd verliefd op collega Cindy, die wel 22 jaar jonger was. Samen kregen ze nog een dochter, op vandaag 16 jaar oud. “Lucs drankprobleem was de reden waarom we uiteindelijk ook uit elkaar gingen. Hij dronk ’s morgens vroeg om 9u al porto uit de fles. Maar voor de rest kan ik geen kwaad woord kwijt over Luc”, aldus Cindy. “Ik had nooit gedacht dat hij ooit op het beklaagdenbankje van het hof van assisen zou moeten plaatsnemen. Hij was altijd heel behulpzaam en een heel harde werker. De relatie met Alia was moeilijk, ze zette Luc tegen mij op, zei dat ik een slechte moeder was, mijn dochter niet goed verzorgde,… Mijn dochter ging steeds minder op bezoek omdat ze vaak met Alia en Luc mee moest op café op de Markt in Kortrijk.”

Cindy was wellicht de laatste waar Luc voor de moord op Alia nog mee praatte, zowel in de namiddag als rond 19u ’s avonds. “Hij heeft veel spijt van wat hij heeft gedaan, maar waarom hij het deed weet ik ook niet. Was hij ten einde raad omdat Alia hem veel lastig viel? Hij wou een nieuw leven zonder Alia en zonder de drank. Ach, hij verdient het niet om tussen vier muren te zitten, ik blijf hem steunen.”

Broer Marc was de drijvende kracht achter de opname van Luc in 2016 in een instelling om van zijn alcoholprobleem af te geraken en zijn lidmaatschap bij de Anonieme Alcoholisten. “Ik dacht dat hij sindsdien minder dronk.” Over Alia had hij weinig lovende woorden: “een ambetant vrouwmens waar je overal mee in schaamte kwam.” “Ze was drankzuchtig, wou altijd het laatste woord, je kon er niet deftig mee praten”, vulde broer Guido aan. “Onze familie begrijpt niet wat er tilt is geslagen in Lucs hoofd maar als je een brave hond genoeg plaagt, kan hij ook bijten, hé.” Hij verwees daarmee naar de dominante en cassante houding die Alia vaak aannam. Of ze hun broer in staat achtten om Alia 24u lang in zijn appartement op te sluiten en te verplichten naar porno te kijken - zoals tijdens het proces al ter sprake was gekomen- waren de broers formeel. “Nooit! Alia kon de trap niet op, Luc had geen video of computer en maar een klein tv’tje. Zijn grote tv stond bij Alia. Er wordt zoveel gezegd.”