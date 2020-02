Evenementenloket in Kortrijk ontleent herbruikbare bekers: “Verplicht vanaf 2020” Peter Lanssens

03 februari 2020

10u35 0 Kortrijk Organisatoren van evenementen - van schoolfeesten tot grote festivals - zijn vanaf 2020 verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken. De stad steunt organisatoren op dat vlak. Zij kunnen nu herbruikbare bekers ontlenen via het evenementenloket. De stad heeft 25.000 zo’n bekers.

Wie minder dan 5.000 bekers nodig heeft, betaalt via het evenementenloket enkel een vergoeding voor professionele schoonmaak door maatwerkbedrijf De Waak. Die bedraagt 0,075 euro per beker. De firma Remmerie levert de bekers en haalt die ook op. Wie meer dan 5.000 bekers nodig heeft, tekent op het raamcontract van de stad in. Door een bestelling bij Cup Concept Belgium te plaatsen. Op zo’n event moét een waarborg per beker gevraagd worden. Bij verlies of beschadiging betaal je als organisator 1 euro voor een beker, 10 euro voor een deksel en 30 euro voor een bak. “Het evenementenloket adviseerde vorig jaar 1.475 grote en kleine evenementen”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). “We zijn zeer tevreden dat we nu ook kunnen helpen bij het duurzaam organiseren.” Ook schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a) is in zijn nopjes: “We vermijden dankzij deze steun een gigantische berg wegwerp plastic bekers. En onze CO2-uitstoot daalt door minder afvaltransport en -verbranding.” Meer info: www.kortrijk.be/herbruikbare-bekers-kortrijk.