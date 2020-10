Even rookpluim bij brand op dak bedrijf in aanbouw Alexander Haezebrouck

08 oktober 2020

19u58 24 Kortrijk Op het dak van een bedrijf in aanbouw op Evolis brak donderdagavond omstreeks 18 uur brand uit. De brandweer had het vuur snel onder controle, zo’n vijf vierkante meter roofing ging in vlammen op. Door de brand ontstond even een rookpluim.

De werfleider was nog aanwezig. Hij verwittigde de brandweer. “De trap was al volledig geïnstalleerd dus konden we via die weg snel de brand aanvallen”, klinkt het bij de brandweer. Bij aankomst was al een rookpluim te zien, maar we kregen het vuur meteen onder controle.” In totaal brandde zo’n vijf vierkante meter roofing uit dat wellicht eerder op de dag werd geplaatst. Het plaatsen van roofing is altijd riskant om brand te veroorzaken omdat er met branders wordt gewerkt. Niemand raakte gewond, de schade bleef beperkt.