Europees geld voor voetbaltornooitjes op pleintjes in heel het land: “Sommige jongeren worden te weinig gehoord” Peter Lanssens

31 juli 2020

10u02 0 Kortrijk Kortrijkzanen Younes en Youssef El Haddaji (23) krijgen via de vzw voor internationale jongerenwerking JINT een Europese subsidie van 6.000 euro. Om straks voetbaltornooitjes op tal van pleintjes in het land te organiseren. En zo de jeugd samen te krijgen. “We willen hun verhalen horen, want sommige jongeren worden te weinig gehoord”, vertellen de broers. “We willen zo ook de multiculturele samenleving eens positief in de kijker zetten.”

De broers richtten enkele jaren geleden Red-Side Academy op. Om als erkende sportvereniging jongeren wekelijks heel het jaar door gratis te laten voetballen, in een sporthal van Guldensporencollege Engineering (het vroegere VTI, red.) in Kortrijk. Ze zetten zo het levenswerk van Gino Derveaux (53) verder, die op 26 oktober 2015 onverwacht overleed. Younes en Youssef El Haddaji houden ook vaak voetbaltornooitjes op pleintjes. Ze vroegen nu met succes Europese subsidies aan, om dat op pleintjes in heel het land te mogen doen. Red-Side On Tour dus, in een wagen van special ad (gratis wagen met reclame, red.). “We vragen via sociale media aan jongeren naar welke stad of gemeente we telkens moeten trekken”, vertellen ze. “We gaan telkens naar het pleintje met de meeste stemmen. We tekenen tijdens de voetbaltornooitjes, we pakken het grondig aan met bekers inbegrepen, de verhalen van de jongeren op. Onze droom is om er later een boek over te schrijven. Want ieder van hen heeft ook een droom en hun verhalen vertellen ons iets over de tijdsgeest.”

Het project start, onder voorbehoud van coronamaatregelen, in september en duurt een jaar. “We hopen de jongeren ook sociale vaardigheden aan te leren, aan de hand van rolmodellen. Die vertellen hoe ze het aangepakt hebben om hun droom waar te maken”, aldus de broers. Het project kan gevolgd worden op de Facebookpagina van Red-Side Academy. Er is ook een kanaal op YouTube. En je kan het project eveneens volgen op hun persoonlijke Instagram-pagina.