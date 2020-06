Europa steunt internationale werking van kunstencentrum BUDA: “Er komt een samenwerking met Maré Arts Center in Rio in Brazilië” Peter Lanssens

28 juni 2020

12u20 2 Kortrijk De Europese Unie keurde recent twintig dossiers goed op 68 ingediende culturele samenwerkingsprojecten. Een ervan is ‘Feminist Futures’ van kunstencentrum BUDA in Kortrijk en het Europese netwerk Advancing Performing Arts Project. De goedkeuring laat BUDA toe de komende vier jaar zijn internationale werking met kunstenaars verder te zetten en te delen met een breed publiek. Ook voorzien: een structurele samenwerking met het Maré Arts Center van Lia Rodrigues in Rio de Janeiro in Brazilië.

“Lia is een van de belangrijkste choreografen in Zuid-Amerika”, zegt Mathilde Villeneuve, artistiek leider bij BUDA. “Haar centrum ligt in een van de grootste favela’s in Rio de Janeiro en is toonaangevend in het innemen van een positie tussen de kunst en het sociale en tussen het gemeenschapsvormende en het politieke. We laten dansers van haar centrum hier werken. En artiesten van hier leren daar een nieuwe context kennen. Zo leren we van elkaar.”

Uitbouw internationaal netwerk

Het goedgekeurde project ‘Feminist Futures’ werkt verder samen met festivals, theaters en kunstencentra uit Reykjavik in IJsland, Lissabon in Portugal, Amiens in Frankrijk, Salzburg in Oostenrijk, Bergen in Noorwegen, Dro in Italië, Warshau in Polen, Belgrado in Servië, ’s-Hertogenbosch in Nederland en Berlijn in Duitsland. ‘Feminist Futures’ versterkt een nieuwe generatie kunstenaars in het maken van sociaal relevante projecten. Om die nadien overal in Europa te tonen. Het project versterkt ook de uitwisseling tussen kunstinstellingen onderling. “Het project helpt BUDA vooral bij de verdere uitbouw van zijn internationaal netwerk”, zegt directeur Kristof Jonckheere.

“Het Kortrijkse Buda-eiland groeide in vijftien jaar uit tot een van de grootste werkplaatsen voor theater en dans in België. In 2019 werkten hier 64 nationale en internationale theater- en dansgezelschappen aan nieuwe producties en werden bij BUDA gemaakte voorstellingen 390 keer gespeeld over Europa. Misschien nog belangrijker binnen ‘Feminist Futures’ is de wens om meer stem te geven aan individuen en gemeenschappen die nu te weinig gehoord of te veel gemarginaliseerd worden. Kritische en a-typische stemmen. Die stemmen worden gehoord op een gezamenlijk Europees festival dat rondtoert. En in 2023 onder de naam ‘Everybody’s Sisters Europe’ in Kortrijk landt.”