Eucharistievieringen mogen weer in regio Kortrijk: “1 gelovige per 10 vierkante meter” Peter Lanssens

11 juni 2020

13u39 0 Kortrijk Goed nieuws voor gelovigen die na drie maanden onderbreking weer eucharistie willen vieren. Want het mag weer, ook in de regio Kortrijk. Waar de heropstart gebeurt tijdens het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 juni.

“De bisschoppen van ons land hebben samen met de overheid en aangestuurd door experts een gedetailleerd draaiboek opgesteld”, laat Marleen Vanoverberghe van het decanaat Kortrijk weten. “De gezondheid en de veiligheid van iedereen die naar de kerk komt, staat voorop. De pastorale teams bepalen voor elke kerk hoeveel gelovigen maximaal aan een viering deel kunnen nemen. Het gaat over één persoon per 10 vierkante meter, met in achtneming van de social distancing van 1,5 meter. De kerkfabrieken kochten voor elke kerk zaken aan om de veiligheid te garanderen, zoals handgel en ontsmettingsmateriaal. Er wordt aangeraden om met een mondmasker aan naar de kerk te komen en het weer op te zetten bij het buitengaan. Iedereen ontsmet de handen bij het binnenkomen en opnieuw bij het weggaan. Enkele stewards helpen het onthaal en het concrete verloop van de viering mee organiseren en in goede banen leiden”, aldus Marleen Vanoverberghe.

Het gaat over de zes pastorale eenheden van de dekenij Kortrijk. Die zijn Emmaüs Kuurne, De Jordaan Harelbeke, Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge Kortrijk, Sint-Marcus Heule-Bissegem, H. Edith Stein Zuid Kortrijk en een pastorale eenheid in oprichting met daarin de parochies Sint-Elisabeth, Sint-Jan, H. Damiaan, Sint-Rochus en Sint-Theresia.