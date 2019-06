Ernest Wijnboutique op Grote Markt zoekt overnemer Uitbater Gilles Coigné volgt passie als verdeler van exlusieve wijntjes Peter Lanssens

19 juni 2019

16u19 24 Kortrijk Ernest Wijnboutique op de Grote Markt is over te nemen. Zaakvoerder Gilles Coigné (32) uit Oudenaarde wil zich meer toeleggen op zijn passie als verdeler van exclusieve wijntjes uit Zuid-Frankrijk.

Voor u zich zorgen maakt, Ernest Wijnboutique naast de bank ING op de Grote Markt sluit niét. Gilles Coigné blijft aan het roer tot er een overnemer is. Hij hoopt die snel te vinden. “Ik bouwde de voorbije jaren prima contacten op met 70 wijnbouwers in Zuid-Frankrijk”, zegt hij. “Ook om wijntjes exclusief te verdelen, vooral aan restaurants en bedrijven en vooral in West-Vlaanderen. Zo werk ik in Kortrijk al samen met horecazaken zoals Taste & Colours, d’Oude Burcht, Savoyard en Tarterie. Ik geef de verkoop van wijntjes aan professionelen nu een extra boost. Dus laat ik Wijnboutique Ernest over.”

De zaak groeide de voorbije jaren snel en draait prima. Het is vanaf de Paasfoor tot in de herfst altijd druk. Gilles Coigné

Rendabele zaak

Wijnboutique Ernest is sinds augustus 2013 open. Je kan er kiezen uit twintig seizoensgebonden wijntjes, per glas. “Onze kaart is altijd in beweging. Zo ligt met de start van de zomer de nadruk nu meer op roséwijn, zoals het zeer expressieve Les Bambines van Domaine De Rousset. Ik heb ook exclusieve witte en rode wijntjes. Zoals respectievelijk het lichtzoete La Cuvée de Lilou en Visan Truffières met truffelsmaak, allebei van Domaine Des Lauribert. De zaak groeide de voorbije jaren snel en draait prima. Het is vanaf de Paasfoor tot in de herfst altijd druk. Zo heb ik hier ook veel zakencliënteel, zoals van de bedrijven Bekaert en Barco. De sfeer is top. De mensen genieten van een glas wijn en kunnen een doosje wijn kopen, indien ze dat wensen. Want ik heb hier achteraan een stockageruimte. Wijnboutique Ernest is rendabel. Maar de horecazaak blijven combineren met mijn werk als verdeler gaat niet. Een overnemer mag doen wat hij of zij wil, maar ik hoop toch het liefst iemand voor mij te hebben met dezelfde passie. En ik zou het liefst hebben dat het hier een wijnbar blijft. Al is dat wel geen vereiste.”

Exclusieve wijntjes zoeken is een intensief werk. Ik screen wijnbouwers altijd op voorhand. Om na te gaan of er echt potentieel in zit. Gilles Coigné

Restaurant De Mangerie

Gilles Coigné zoekt al jaren unieke wijnbouwers in het zuiden van Frankrijk. “Ik heb er een neus voor”, vertelt hij. “Exclusieve wijntjes zoeken is een heel intensief werk. Ik screen wijnbouwers trouwens altijd op voorhand. Om na te gaan of er echt potentieel in zit. Ik zit al vijftien jaar in de horeca. Ik kreeg de microbe voor wijn in restaurant De Mangerie in Lauwe te pakken. Waar ik maître-sommelier was. En waar de chef-kok aangaf welke wijntjes bij welke gerechten passen. Ik leerde er op de duur zelf mee spelen”, aldus Gilles Coigné. Wie interesse heeft om Wijnboutique Ernest over te nemen: tel. 0491/23.56.00 of stuur een mail naar info@ernestkortrijk.be.