Erik Desimpelaere vanaf maart nieuwe directeur van 150-jarig Conservatorium in Kortrijk Peter Lanssens

20 januari 2020

17u07 3 Kortrijk Componist, pianist en dirigent Erik Desimpelaere (29) volgt in maart Peter Verhoyen op als directeur van het Conservatorium. Erik Desimpelaere werkt sinds 2016 als leerkracht compositie en muziektheorie in het Conservatorium.

Erik Desimpelaere is dus vertrouwd met het huis. “We hebben met onze aanwezigheid in het muziekcentrum Track en het rijk cultureel leven in Kortrijk sterke troeven om artistiek verder te kunnen groeien”, zegt de nieuwe directeur. “Daarnaast wil het Conservatorium een sterke pijler zijn in het educatief aanbod van de stad. Dit alles met als doel om ook in de toekomst de podiumkunstenaars van morgen te kunnen blijven opleiden.”

1.994 leerlingen

Het Kortrijkse Conservatorium bestaat 150 jaar in 2020. Het programma van het feestjaar wordt binnenkort bekendgemaakt. De vorige directeur Peter Verhoyen maakte in vier jaar tijd van het Conservatorium een meer open leerplek. Sinds vorig schooljaar zijn kinderen al vanaf 6 jaar welkom in het Conservatorium, door het nieuwe Vlaamse decreet rond Deeltijds Kunstonderwijs. Peter Verhoyen breidde het aanbod uit met nieuwe studierichtingen cabaret & comedy, dj en radio maken. Het Conservatorium groeide verder tot een echte podiumschool uit. Het aantal leerlingen steeg in vier jaar tijd van 1.670 naar 1.994.

Peter Verhoyen sloopte de muren rond het Conservatorium. Het is nu een open huis met een meer publieksgerichte werking. Het was een fijne samenwerking. Opvolger Erik Desimpelaere is nog jong, maar heeft toch al bakken ervaring. Hij is de juiste persoon op de juiste plaats. Schepen Kelly Detavernier

Jonge Talent-richting

Peter Verhoyen kiest nu voor een carrière als musicus. “Het was voor mij persoonlijk een moeilijke beslissing”, vertelt hij. “Ik ben erg blij met het werk dat ik hier kon verrichten. Zo biedt de Jonge Talent-richting, die vier jaar geleden werd opgestart, onze leerlingen de kans om zich succesvol voor te bereiden op een professionele carrière in de podiumkunsten. Verder levert de visie van de stad om het Conservatorium onder te brengen in muziekcentrum Track meer en meer voelbare en zichtbare resultaten op. Erik Desimpelaere is de geknipte persoon om mij op te volgen”, aldus Peter Verhoyen.

Ervaring

“Peter sloopte de muren rond het Conservatorium”, zegt schepen van Deeltijds Kunstonderwijs Kelly Detavernier (N-VA). “Het is nu een open huis met een meer publieksgerichte werking. Het was een fijne samenwerking. Opvolger Erik is nog jong, maar heeft toch al bakken ervaring. Hij is de juiste persoon op de juiste plaats”, aldus de schepen. Erik Desimpelaere studeerde Master of Arts in de Muziek - Compositie aan de Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en Master of Arts in de Muziek - Piano aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Hij trok daarna naar het Conservatorium van Amsterdam. Waar hij zijn Bachelor of Arts in de Muziek – Orkestdirectie haalde.