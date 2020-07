Enveloppe met informatie moet medicatieproblemen vermijden na ontslag uit AZ Groeninge Peter Lanssens

01 juli 2020

17u20 0 Kortrijk Tijdens een opname in AZ Groeninge kan beslist worden om thuismedicatie te veranderen of stop te zetten of nieuwe therapieën op te starten. Patiënten krijgen dan bij ontslag uit het ziekenhuis een aangepast medicatieschema mee, om af te geven aan hun huisapotheker. Omdat 80 procent van de patiënten dat vergeet te toen, krijgen ze als herinnering sinds kort een groene enveloppe mee. 20 procent van heropnames in een ziekenhuis is aan medicatieproblemen te wijten, waarvan de helft vermijdbaar is. Het initiatief is dus nuttig.

“Uit onderzoek blijkt dat vier op vijf opgenomen patiënten hun medicatieschema niet aan hun huisapotheker bezorgen”, zegt Julie Van Den Broucke, klinisch apotheker in AZ Groeninge. “Het is voor de patiënt eenvoudiger om bij ontslag de documenten in een groene enveloppe met duidelijke instructies te overhandigen. We herinneren er hen zo aan om na hun opname het medicatieschema en de voorschriften af te geven aan hun huisapotheker.”



Het initiatief is een samenwerking tussen AZ Groeninge, welzijnsproject De Brug, de West-Vlaamse apothekersvereniging, de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (Ophaco), het Vlaams Apothekers Netwerk en de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. “De kans op een fout medicatiegebruik vermindert bij een correcte overdracht van het medicatieschema en de voorschriften”, zegt apotheker Inge Huysentruyt, algemeen directeur van de West-Vlaamse Apothekersvereniging. “We krijgen dankzij de groene enveloppe meteen alle correcte informatie. We kunnen zo een medicatienazicht doen en het medicatiegebruik van de patiënt optimaal afstemmen op zijn of haar noden.”