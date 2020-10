Enkel boete voor schermutseling aan nachtwinkel in Bissegem, vrijspraak voor overval LSI

07 oktober 2020

15u05

Bron: LSI 0 Kortrijk Twee twintigers uit Kuurne en Kortrijk zijn door de strafrechter vrijgesproken voor een overval op een nachtwinkel in Bissegem (Kortrijk). Ze kregen wel elk een boete omdat er tijdens een schermutseling duw- en trekwerk was.

Op 28 mei 2020 stapten Jens P. (25) uit Kuurne en Jensy B. (29) uit Kortrijk in beschonken toestand de nachtwinkel binnen. Ze wilden er zes pilsjes, chips en een pakje sigaretten kopen. Jensy B. overhandigde zijn bankkaart en pincode aan Jens P. maar bij het betalen bleek de pincode onjuist. De uitbater nam daarop de chips en de pilsjes terug. Het pakje sigaretten was al geopend. Er volgde een schermutseling waarbij Jensy P. de uitbater een duw gaf en Jens P. hetzelfde deed bij een getuige. Maar van een overval was geen sprake, vond de rechter. De pilsjes en de chips nam de uitbater immers terug, zo klonk de redenering. Jens P. moet een boete van 800 euro betalen, Jensy B. 400 euro.