En óf de nieuwe ijsbaan gesmaakt wordt: 100 schaatsers, op mooie vakantiedag Joyce Mesdag

29 oktober 2019

18u34 0 Kortrijk IJsbaan De Piste in Kortrijk heeft er een mooie start opzitten. Vorige week vrijdag ging de piste open en afgelopen weekend kwamen er al 750 schaatsers langs.

“We zijn heel tevreden”, zegt initiatiefneemster Marie Joye. “Dit weekend zijn er 750 mensen komen schaatsen, en ook de eerste dagen van de vakantie vallen heel goed mee. Vanmiddag (dinsdagmiddag, red.) hadden we bijvoorbeeld 100 schaatsers, een mooi aantal, want het mooie weer speelt ons niet in de kaart.”

Komende vrijdagavond is er opnieuw discoschaatsen. Op zaterdag is er een ijshockeymatch om 17 uur, tussen de U16’s van Kortrijk tegen Hasselt. “De ijshockey divisie 1, zeg maar de eerste klasse van het ijshockey, speelde dit weekend tegen Luxemburg, en dat lokte zo’n 200 supporters. Ons land heeft gewonnen trouwens, met 4-2.”

De Piste vervangt de schaatsbaan in Finlandia in Gullegem, die eind mei de deuren sloot. Drie drijvende krachten van ijshockeyteam de Gullegem Jets slaagden erin om een loods van gewezen raamfabriek Vlieghe om te vormen tot ijspiste. Zo konden ze de hockey-en schaatsclubs redden die in Finlandia gingen trainen.