Emoties laaien hoog op tijdens proces tegen man die Sprotje in oven stopte: “Hou die psychopaat uit buurt van dieren” Dierenbeul riskeert 16.000 euro boete en 6 maanden cel Christophe Maertens

09 september 2019

13u17 342 Kortrijk De man die in Kortrijk de poes ‘Sprotje’ een kwartier lang in de oven liet zitten, riskeert op de rechtbank van Ieper bij verstek een celstraf van 6 maanden, een geldboete van 16.000 euro en een verbod nog dieren te houden. “Die psychopaat moet uit de buurt van dieren worden gehouden. Onze samenleving mag dergelijke feiten niet tolereren”, sprak Michel Vandenbosch in naam van GAIA op het proces.

A.P. moet zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor een geval van uitzonderlijke dierenmishandeling. De man stopte begin juni 2018 na een avondje stappen in Kortrijk de poes Sprotje in een oven van 200 graden. Na een kwartier werd het dier met zware verwondingen uit zijn benaderde situatie gehaald. Pas na een week werd het diertje naar de dierenartsenpraktijk Overleie gebracht. “Ze was er erg aan toe”, zegt dierenarts Joshua Dutré. “Ze had brandwonden op haar poten, op haar neusje, op haar oor. Haar flank was één grote brandwonde. Zoiets had ik nog nooit gezien. We zijn begonnen met heel veel pijnstillers toe te dienen, alle wonden schoon te maken en verbanden te plaatsen. We hebben dat twee maanden aan een stuk moeten volhouden tot alles genezen was. Je zou de kat nu moeten zien, het is wonderbaarlijk hoe goed ze hersteld is. Uitgezonderd een paar stukjes haarloze huid is er van de verwondingen niets meer te zien. In het begin had ze bang van een oven, maar dat is ook aan het voorbijgaan. Sprotje is nu gelukkige kat.” Sprotje werd geadopteerd door de moeder van dierenarts Joshua in Buggenhout. Ze heeft een speelkameraadje: Riba.

Effectieve celstraf

De openbare aanklager sprak op de rechtbank van een zeer zwaar geval van dierenmishandeling en vorderde een effectieve celstraf, een effectieve geldboete en een levenslang verbod op het houden van dieren. De maximumstraf is zes maanden effectief en een geldboete van 16.000 euro. Ook GAIA stelde zich burgerlijke partij in de zaak. “Zo’n psychopaat moet uit de buurt van gelijk welk dier gehouden worden. De beklaagde heeft geen greintje schuldbesef, dat blijkt uit het dossier. Onze samenleving mag dergelijke wreedheden niet tolereren”, aldus Michel Vandenbosch.

“Knettergek”

Ten slotte vraagt ook de stad Kortrijk een schadevergoeding. “De stad werd kort na de feiten overstelpt met telefoontjes”, aldus meester Anthony Godfroid. “Die man woonde als onderverhuurder in een sociaal appartement van vzw De Poort. Hij passeerde aan heel wat sociale instanties van de stad. De hoofdhuurder verliet de woonplaats, omdat hij bang was voor de beklaagde. Ook hij treft echter schuld. Hij liet bij die man twee katten achter zonder eten of geld om voor de dieren te zorgen. Die man is knettergek en moet absoluut uit de buurt van dieren worden gehouden en misschien ook van kinderen.” Vonnis op 14 oktober.