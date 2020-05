Emiel maakt fietstocht van 230 kilometer in vorm van bierglas voor jaar gratis Omer Peter Lanssens

19 mei 2020

12u32 41 Kortrijk Blaas een iconische foto met Briek Schotte nieuw leven in en koppel er een fietstocht aan. Aan die uitdaging van brouwerij Omer Vander Ghinste namen 900 fietsers deel. Emiel Maelfait (27) uit Bellegem kwam het ludiekst uit de hoek. De jongeman fietste 230 kilometer bij elkaar, in de vorm van een Omerglas. “Het plannetje opmaken duurde langer dan het fietsen zelf”, lacht hij.

Omer Vander Ghinste lanceerde eind april een leuke uitdaging, tijdens de lockdown. Wie de voorbije weken op originele wijze een 80 jaar oude foto met de toen jonge Flandrien Briek Schotte nabootste voor het glasraam van volkscafé De Sportwereld in Bellegem, maakt kans op een jaar gratis Omer. Dat zijn 365 flessen Omer. De ‘Omerchallenge’ liep zondagavond af. Liefst 900 fietsers deden mee. “We zijn overdonderd door het aantal deelnames. Echte Omer-fans, wielerfanaten, jong en oud, creatievelingen en diehards: het is ongelooflijk wat we allemaal zagen passeren via de hashtag #omerchallenge”, zegt Nicolas Degryse, woordvoerder van de brouwerij.

Via aardewegen

Eén van die diehards is Emiel Maelfait (27). De Bellegemnaar tekende via Google Maps een fietstocht van 230 kilometer in de vorm van een Omerglas uit en zette dat op zijn fiets-gps. “Het plannetje opmaken was niet evident. Want straten liggen niet echt volgens de contouren van een Omerglas”, vertelt hij. “Hier en daar een stukje gravé, aardeweg en kasseien: het hoorde er allemaal bij om het te doen lukken. Ik ben er afgelopen zaterdag aan begonnen, ’s morgens aan de Delhaize in Bellegem. Ik woon niet ver van brouwerij Omer Vander Ghinste. Het ging eerst, na een passage dwars door Kortrijk, naar Izegem waar ik richting Meulebeke en terug reed om de letters Omer te vormen. Om de schuimkraag te kunnen vormen, moest ik ook twee keer hetzelfde traject afleggen, onder meer via Ardooie, Tielt, Ruiselede en Wingene. Daarna ging het onder meer via Dentergem, Waregem, Harelbeke, Zwevegem, Kooigem en Moeskroen terug naar Bellegem. Om er bijna acht uur later, na een rit van 230 kilometer, voor het glasraam van De Sportwereld te poseren voor de foto.”

Jury kiest winnaars

De ingenieur bij machinebouwer Boucherie deed voor zijn fietstocht inspiratie op bij ‘Skofopen’. Dat is een vriendengroepje van wielertoeristen. “Bij ‘Skofopen’ probeerden we elkaar al tijdens de lockdown met leuke uitdagingen te overtreffen”, vertelt Emiel. “Zo reed een vriend al eens een fietstocht in de vorm van een slak. Dat zette me aan het denken. Ik heb er echt plezier aan gehad. Het zou mooi zijn om een jaar gratis Omer te winnen.”

Er wordt nu een selectie van de winnaars gemaakt. Want er zijn naast een jaar gratis Omer nog veel meer prijzen: negen bakken Omer met telkens zes glazen inbegrepen en tien Omer-geschenkpakketten. “Om de selectie te vereenvoudigen, stellen we een jury samen die ons hierbij zal helpen”, zegt Nicolas Degryse. Om te weten wie er in die jury zal zetelen en wie de winnaars zijn, volg je de Facebookpagina ‘OMER. Traditional Blond’.