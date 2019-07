Ella (11) krijgt haar gedroomde rolstoelfiets: “Ze giert van het lachen als ze erin zit” Peter Lanssens

26 juli 2019

08u22 63 Kortrijk De droom van Ella Dubus (11) uit Aalbeke om samen met mama en papa te fietsen is waargemaakt. Het meisje kan niet zelfstandig fietsen omdat haar spieren zwaar aangetast zijn. Tal van acties brachten nu genoeg geld in het laatje om een elektrische rolstoelfiets te kopen. Ella’s geluk kan niet op. “Ze zit te gieren van het lachen in haar rolstoelfiets”, zegt mama Kaat D’haene. Omdat er zoveel geld is ingezameld, doen de ouders ook een schenking aan haar school Ten Dries in Landegem. “We hadden zo’n grote respons niet verwacht. Al die acties en giften om Ella te helpen. We zijn iedereen zo dankbaar.”

Ella lijdt aan spastische dystone quadriplegie. Ze is rolstoelgebonden en levenslang afhankelijk van anderen door haar aangetaste spieren. Het gevolg van een erg zware zwangerschapsvergiftiging, waardoor Ella ook veel te vroeg geboren werd. Het vrolijke en goedlachse meisje zit en stapt niet zelfstandig. Praten beperkt zich tot enkele woordjes zoals ja en nee. Ella genoot enorm van haar fietskar. Tot die anderhalf jaar geleden samen met de garage en het tuinhuis in vlammen opging tijdens een zware brand thuis in de Antoon Van Vlienderbekestraat in Aalbeke. De ouders zaten in zak en as omdat een nieuwe elektrische rolstoelfiets van gespecialiseerd bedrijf Van Raam uit Nederland zelfs na tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 7.726,91 euro kost. Maar het verhaal van Ella in onze krant, begin 2019, bracht heel wat teweeg. De vraag om ‘Een fiets voor Ella’ te sponsoren werd massaal beantwoord, terwijl anderen spontaan acties op het getouw zetten.

Isolement doorbroken

129 mensen deden een gift. “Vaak van mensen die we niet zelf niet kennen en uit alle hoeken van Vlaanderen. Ze krijgen allemaal een bedankingskaartje, met een foto van Ella op haar nieuwe fiets”, vertelt mama Kaat. “Ella glundert echt op haar fiets. Mensen lachen spontaan als ze zien hoe Ella lacht en gelukkig is. Het doorbreekt haar isolement. Want mensen zetten nu makkelijker de stap om ons aan te spreken. Door vragen te stellen over haar nieuwe fiets. Het is heel fijn om toertjes te doen met de rolstoelfiets. Ella snuift gezonde buitenlucht op en krijgt veel prikkels. Omdat ze veel ziet. We fietsen bijna elke dag. Het is ideaal om op stap te gaan. Al is het wel niet evident om er mee te rijden en te sturen. Want de rolstoelfiets is 2,60 meter lang en 1,25 meter breed. We moeten vaak de weg op. Omdat fietspaden gewoon te smal zijn.”

Sociaal contact

De massale steun verwarmt het hart van ouders Kaat D’haene (37) en Dominique Dubus (41). “De acties voor Ella waren ook goed voor ons sociaal contact. We vonden er vrienden van weleer mee terug. Waar we nu weer meer mee afspreken”, zeggen ze. Zo verkocht Tanja Debels uit Zwevegem, een vroegere schoolvriendin van Kaat, ‘Lucie Luus’ beertjes. Andy Deloose, een vroegere chirovriend van de ouders, maakte ‘stampies’ en verkocht die op de markt in Avelgem. Er waren nog acties. De oppas van Ella, Kim Dejaegere uit Hulste, bakte en verkocht koekjes, samen met haar man. De vrije basisschool in Moen, waar de mama kwam praten over Ella’s problematiek, hield een sponsorloop. Kinderdagverblijf Auricula in Kortrijk, waar Ella nog ging, deed ook mee. Begeleidster Maïka verkocht zelfgebakken koekjes. En Mieke Schorreels uit Moen, de vrouw van de grootvader van Ella, liet zich sponsoren tijdens de 20 kilometer van Brussel. En een vriend van Mieke, uit Bierbeek, deed er nog een forse gift bovenop.

School krijgt steun

De giften en acties brachten 11.416,76 euro op. Er blijft na aftrek van de kostprijs van de elektrische rolstoelfiets dus nog 3.689,85 euro over. “Dat geld gaat naar Ten Dries in Landegem. De school van Ella, waar jongens en meisjes met een motorische of meervoudige beperking welkom zijn. Voor de aankoop van aangepast speelgoed en communicatiehulpmiddelen”, vertellen de ouders. “Die school brengt haar echt tot rust. Ze is ook socialer. Ella bloeit open. Het gaat goed. Zo oefent ze ook al vlotjes op haar spraakcomputer”, aldus de ouders. Die tot slot ook nog gewezen schepen Johan Rollez uit Zwevegem bedanken. “Hij startte de Facebookpagina ‘Een fiets voor Ella’ op en hielp ons zo op weg. Zijn vrouw is mijn nicht”, besluit mama Kaat D’haene.