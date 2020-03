Elke stad en gemeente opent inzamelpunt voor mondmaskers Peter Lanssens

25 maart 2020

12u10 0 Kortrijk Wie in privé of in groep een lading mondmaskers wil schenken, weet vaak niet waar dat precies kan. De sociale intercommunale voor welzijnsbeleid W13 geeft daarom een lijst vrij, om alles op de juiste plaats te krijgen. “Want het inzamelen van zelfgemaakte en aangekochte mondmaskers blijft van levensbelang”, klinkt het. Bijna elke gemeente of stad heeft nu een inzamelpunt, in onze regio.

De inzamelpunten bevinden zich aan het gemeentehuis in Anzegem, sportcentrum Ter Muncken in Avelgem, het gemeentehuis in Deerlijk, het stadsarsenaal in Harelbeke, OC De Vonke in Heule (Kortrijk), dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard in Kuurne, het sas van het gemeentehuis in Lendelede, de stadswinkel in Waregem, het onthaal van het stadhuis in Wervik, het Sociaal Huis in Wevelgem, de balie van woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke en het Gemeentepunt in Zwevegem.

Alle adressen staan op www.welzijn13.be/content/inzamelpunten-mondmaskers.

Wie dringend mondmaskers nodig heeft, zoals woon- en zorgcentra, kan dat laten weten via www.welzijn13.be/content/ondersteuning-eerstelijnswerkers.

Wie zelf mondmaskers wil maken, vindt alle uitleg op www.maakjemondmasker.be.

