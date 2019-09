Elke maand een autovrije zondag in Kortrijk? Campagne rond digitaal referendum start Peter Lanssens

27 september 2019

13u44 16 Kortrijk Kortrijk houdt van maandag 14 tot en met zondag 20 oktober als eerste stad in ons land een digitaal referendum. De inzet? H et al dan niet invoeren van een maandelijkse autovrije zondag in de binnenstad. De campagne start nu, met een aantal infomomenten. Het debat belooft erg pittig te worden. Want mobiliteit is momenteel hét gespreksonderwerp in Kortrijk, sinds er deze zomer een fietszone en een nieuw en ondertussen alweer bijgestuurd parkeerbeleid zijn uitgerold.

De fietszone met 74 fietsstraten in hartje Kortrijk kan nog versterkt worden door er maandelijks een autovrije zondag te houden. Maar ziet iedereen dat wel zitten? Het digitaal referendum wordt wellicht een clash tussen automobilisten en fietsers. Krijgen de fietsers nog maar eens de overhand? Of nemen de automobilisten, waarvan sommigen niet opgezet zijn met de fietszone, ‘wraak’?

Minimum 16 jaar

Je stemt één keer, door te surfen naar www.kortrijk.be en er op de knop ‘digitaal referendum’ te drukken. Dat kan tussen maandag 14 oktober vanaf 9 uur en zondag 20 oktober tot 20 uur. Enkel Kortrijkzanen die minimum 16 jaar zijn, mogen stemmen. “Je zal eerst altijd het nummer van je eID moeten ingeven”, legt schepen van Participatie Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) uit. “Op die manier garanderen we dat enkel Kortrijkzanen vanaf 16 jaar stemmen en dat ze dat enkel één keer doen. Het gaat over 62.000 kiesgerechtigden. Het resultaat van het digitaal referendum is alleen geldig als er minstens 2.000 stemmen uitgebracht zijn en als er een verschil van minimum 2,5 procentpunten is tussen de ja- en nee-stemmers. Wie geen computer, laptop, tablet of smartphone heeft, kan binnen de stemperiode stemmen in de bib, de OC’s, de wijkcentra en het stadhuis, tijdens de openingsuren. Wie dat wenst, krijgt er begeleiding over hoe te stemmen. En wie vragen heeft, kan ook altijd bij 1777 terecht.”

Je zal altijd eerst het nummer van je eID moeten ingeven, op de site van de stad. Op die manier garanderen we dat enkel Kortrijkzanen vanaf 16 jaar stemmen en dat ze dat enkel één keer doen. Het gaat over 62.000 kiesgerechtigden. Het resultaat van het digitaal referendum is alleen geldig als er minstens 2.000 stemmen uitgebracht zijn en als er een verschil van minimum 2,5 procentpunten is tussen de ja- en nee-stemmers. Schepen Ruth Vandenberghe

In gebied van fietszone

Maar wat houdt dat nu in, een maandelijkse autovrije zondag? Als die er komt, zou die plaatsvinden op één vaste zondag per maand zoals bijvoorbeeld elke eerste of elke laatste zondag van de maand. Zodat de datum makkelijk te onthouden is. “En altijd tussen 10 en 18 uur. Wie dat wil, kan ’s morgens dus gerust nog eerst met de auto naar de bakker”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “De autovrije zondag zou van toepassing zijn in het gebied van de fietszone. Alle ondergrondse parkeergarages blijven toegankelijk, met uitzondering van de parking Schouwburg. Er mogen geen auto’s, moto’s en brommers in het autovrije gebied rijden, tenzij ze over een doorgangsbewijs beschikken. Zo ondervinden dokters geen hinder. Geparkeerde auto’s mogen blijven staan. Wie zijn auto nodig heeft, zet die voor 10 uur wel buiten de fietszone. Bussen van De Lijn, steps en (elektrische) fietsen mogen in de autovrije zone rijden. We koppelen er als stad geen evenement aan, aan zo’n maandelijkse autovrije zondag. Zo’n autovrije zondag dient vooral om onze binnenstad op een rustiger en andere manier te beleven. Maar inwoners, handels- of horecazaken die er zélf een evenement willen aan koppelen, mogen dat natuurlijk altijd doen.”

Infomomenten

Om de discussie op gang te trekken, worden er eerst infomomenten gehouden. Die zijn op maandag 30 september in de Budafabriek, op dinsdag 1 oktober in OC De Vonke in Heule en op woensdag 2 oktober in OC Aalbeke, telkens om 19.30 uur. En op woensdag 16 oktober om 20 uur is er een groot debat met experten die pro en contra zijn, in de Budafabriek in Kortrijk. Er worden op 15, 16 en 17 oktober ook enkele schoolbezoeken voorzien.

Resultaat

Het resultaat? Dat wordt op zondag 20 oktober om 18 uur bekendgemaakt, in de Budafabriek. De bekendmaking zal ook live te volgen zijn op Facebook en op de site van de stad. Indien het antwoord ja is, wordt de maandelijkse autovrije zondag vanaf het voorjaar van 2020 ingevoerd. Alle verdere info staat op de site www.kortrijk.be.