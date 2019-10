Elke maand autovrije zondag in Kortrijk? Stem ja of nee op onze poll Peter Lanssens

14 oktober 2019

09u00 0

Elke maand een autovrije zondag in de binnenstad (fietszone) in Kortrijk. Dat is de inzet van het eerste digitale referendum van ons land. U kan vanaf nu tot en met zondag 20 oktober stemmen in Kortrijk. Alle inwoners vanaf 16 jaar mogen dat. Stemmen doe je door naar www.kortrijk.be te surfen, op de knop digitaal referendum te drukken en de instructies te volgen. HLN lanceert tegelijk een poll deze week. Om de temperatuur te meten in Kortrijk en een aanwijzing te krijgen of de ja- of nee-stemmers het gaan halen. Kortrijkzanen: breng uw stem uit.

Poll Elke maand een autovrije zondag in Kortrijk Ja

Nee Ja 50%

Nee 50%