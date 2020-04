Elke avond ambiance op Grote Markt in Kortrijk, vriendinnen dansen met ramen open op muziek Peter Lanssens

20 april 2020

20u25 0 Kortrijk Sinds de coronacrisis midden maart losbarstte, weerklinkt er muziek op de Grote Markt in Kortrijk. Sofie Dejonghe en Elise Lannoy staan vanuit hun flat telkens met de ramen open bijna elke avond enkele uren te dansen en te zwaaien naar passanten. “We houden vol, tot alles beter gaat. De mensen worden er in deze moeilijke tijden even gelukkig van en reageren bijna allemaal positief.”

Vriendinnen Sofie Dejonghe (25) en Elise Lannoy (25) wonen samen in een appartement, op de derde verdieping van een flatgebouw op de Grote Markt, boven Wijnboutique Ernest. Ze plaatsen sinds de start van de coronacrisis elke dag vanaf 16 uur de luidsprekers van hun radio op de met papieren vlaggen versierde vensterbank van hun flat. Om telkens enkele uren met overtuiging te dansen en te zwaaien, meestal op muziek van Joe FM.

Toen we er mee begonnen, kregen we het bezoek van de politie. Omdat enkele mensen vreesden dat het een lockdown party was. Wat het dus niet is. Vriendinnen Sofie en Elise



“Omdat vooral Joe FM klassieke nummers draait, wat het meest in de smaak valt bij de passanten op de Grote Markt”, lachen ze. “We brengen zo een positieve noot, in deze moeilijke tijden. De mensen waarderen het. Ze zwaaien terug, steken een duim omhoog of dansen zelf mee. Toen we er mee begonnen midden maart, hebben we wel het bezoek van de politie gekregen. Omdat sommige mensen vreesden dat het een lockdown party was. Wat het dus niet is, voor alle duidelijkheid. We wonen hier samen sinds begin maart, vlak voor de coronacrisis begon. En we komen amper buiten, sinds de coronamaatregelen van kracht zijn. We durven, als het een goed nummer is op Joe FM, wel eens op onze vensterbank staan om te dansen. En we durven tijdens het dansen wel eens een drankje te nuttigen, vooral in het weekend. Maar we houden het veilig hoor. Kom kijken”, lachen ze.

Thuis werken

Sofie Dejonghe is lerares. Ze geeft in normale omstandigheden Frans in de Rhizo lifestyle- en sportschool in Kortrijk en Spaans in centrum voor volwassenenonderwijs Scala in Kortrijk. Elise Lannoy werkt als logopediste bij logopedie Dumont in Heule en bij logopedie Nele Vancauwenberghe in Waregem. Sofie geeft online les, Elise doet aan telewerk, indien dat mogelijk is. “We moeten hier allemaal samen door. Maak het na het werk zo gezellig mogelijk in jullie kot, zoals hier bij ons”, besluiten de vriendinnen met een knipoog.



