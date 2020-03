Elektrische fiets haalt 55 kilometer per uur... zonder te trappen: politierechter verklaart vehikel verbeurd LSI

05 maart 2020

14u58

Bron: LSI 0 Kortrijk De politierechter in Kortrijk heeft een elektrische fiets van Chinese makelij verbeurd verklaard. De tweewieler haalde 55 km/u zonder te trappen en was in ons land niet gehomologeerd. De 53-jarige eigenaar uit Kuurne kreeg een boete van 800 euro.

Op 27 augustus 2019 merkte de politie in Bissegem (Kortrijk) een fietser op die wel heel vlot door de straat vloog. Na controle bleek de elektrische fiets waarop hij reed zonder te trappen 55 km/u te halen. “Eigenlijk een motorfiets dus, zonder verzekering of inschrijving”, aldus de openbare aanklager. Eigenaar Didier A. was zich van geen kwaad bewust en kocht de fiets via het internet in China. Er stond amper 162 kilometer op de teller. Hij is voortaan opnieuw op zijn gewone elektrische fiets aangewezen.