Elektriciteitskast van woning in Reigersvliet vat vuur



Alexander Haezebrouck

02 augustus 2020

17u57 1 Kortrijk In een woning in Reigersvliet, aan het park Blauwe Poort, brak zondagnamiddag rond 16.30 uur brand uit. De bewoner was niet thuis en dus trapte de brandweer de deur in. De rook kwam al door het dak.

Buurtbewoners merkten zondagnamiddag plots opstijgende rook op vanuit een woning in Reigersvliet in Kortrijk. In de technische ruimte van de woning had de elektriciteitskast vuur gevat. De rook was al opgestegen naar de bovenverdieping en kwam via het dak naar buiten.

De brandweer had het vuur vrijwel meteen onder controle. De benedenverdieping van de woning bleef zo goed als gevrijwaard. Vooral de bovenverdieping liep rookschade op, en in de technische ruimte was veel brandschade. Niemand raakte gewond.