Eindelijk weer foor in Kortrijk, op tweede editie van #KortrijkKorting Joyce Mesdag

06 september 2020

17u15 1 Kortrijk Voor het eerst sinds de lockdown was er dit weekend weer kermis in Kortrijk. Op het Schouwburgplein stonden dertien foorkramen, met de bedoeling om de tweede editie van het koopjesweekend #KortrijkKorting wat te versterken. “Super, want de kindjes hebben de paasfoor toch wel gemist”, klinkt het bij mama Isabelle.

#KortrijkKorting, een koopweekend van de stad samen met de handelaars van het winkelwandelgebied, werd voor het eerst georganiseerd eind juni, als alternatief voor de zomerbraderie. De tweede editie dit weekend vormde een alternatief voor de normale septemberbraderie. “Met #KortrijkKorting willen we de handelaars ondersteunen, zodat ze hun stock vlotter de deur uit krijgen”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester)

Uiteraard was er geen ‘normale’ braderie, maar het leek er toch al een beetje op, met een verkeersvrij centrum, standjes voor de deur van de handelaars, ook hier en daar marktkramers die een kraampje hadden opgetrokken, en… kermis. Op het Schouwburgplein stonden dertien kramen met attracties. Het plein was afgesloten, en aan een bewaakte in-en uitgang controleerden stewards of maximum het aantal bezoekers, 400, niet overschreden werd.

“Voor ons is dit de allereerste foor sinds de start van de coronacrisis”, zegt Caroline Delforge van de reuzeglijbaan La Suisse. “We hebben in juli onze glijbaan nog opgebouwd voor de Zuidfoor in Brussel, maar luttele dagen voor de foor op 1 augustus van start zou gaan, werd die geannuleerd. We zijn enorm blij dat we hier een plekje kregen. Het is uiteraard niets vergeleken met een ‘echte foor’, maar dat kan niet onder de gegeven omstandigheden. We moeten ergens beginnen, he.”

Foor gemist

Vooral de kinderen vonden het super dat ze opnieuw rondjes konden cruisen op de draaimolen, en prijzen vangen bij het vissen. “Ik heb Juliette en Ernest niet op voorhand gezegd dat we zouden komen”, zegt mama Isabelle uit Kortrijk. “We komen normaal elk jaar naar de paasfoor, en dat is altijd een dikke hit. Ze hebben het wel gemist, de foor.”

“Wij komen voor de sfeer, want ja, we hebben de kermis eigenlijk wel gemist”, zeggen Arne Govaert en Jana Lefebvre terwijl dochter Ella-Marie rondjes rijdt met de botsauto’s. “Het is een kleine kermis, maar het is meer dan genoeg voor de kindjes.”

Uiteraard waren er ook koopjes te doen, het belangrijkste luik van het braderieweekend. “Het is veel minder dan andere jaren uiteraard”, zegt Sarah van kledijzaak Madame Cézanne. “Zelf ben ik niet zo tevreden dat de stad verkeersvrij is. De klanten geraken op die manier veel minder goed bij je winkel. Zeker als er toch zoveel volk niet is, is dat autovrij maken volgens mij niet nodig. Voor de rest proberen we positief te blijven.”

Ik kreeg enkel positieve reacties binnen. Ook van handelaars die in andere steden ook winkels hebben. Kortrijk slaagt er blijkbaar beter in dan andere steden om volk te lokken naar de winkels Schepen Arne Vandendriessche

“Bij ons is het het tweede weekend dat het weer druk is”, zegt Veerle Vergote van tearoom Tarterie. “We zijn daar vanzelfsprekend héél blij mee. Het weer is niet super, maar ik kan echt niet klagen over de opkomst eigenlijk.”

Volgens schepen Arne Vandendriessche kreeg hij enkel positieve reacties binnen. “Ook van handelaars die in andere steden ook winkels hebben. Kortrijk slaagt er blijkbaar beter in dan andere steden om volk te lokken naar de winkels. Dat handelaars hun verkoop wat zouden kunnen opkrikken, dat is ons voornaamste doel geweest.”