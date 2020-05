Eindelijk: Morinnestraat krijgt twee verkeersdrempels Peter Lanssens

27 mei 2020

15u41 0 Kortrijk De Morinnestraat krijgt volgende week twee verkeersdrempels. Het stadsbestuur wil er zo de problematiek van (te snel rijdend) sluipverkeer aanpakken. De drempels creëren een veiligere verkeersomgeving voor fietsers, voetgangers en omwonenden. De werken starten op dinsdag 2 juni en duren maximum twee weken. Aannemer is Norré-Behaegel. Buurtbewoners klaagden de overlast voor het laatst in februari 2019 aan, maar de problemen duren al enkele jaren.

Er rijden in de spits tot ruim tien wagens per minuut voorbij in de Morinnestraat, aan de wijk Lange Munte. De Morinnestraat is door de provincie als veilige fietsroute ingekleurd, maar kreunt onder de verkeersdrukte. Het is een sluipweg om tijdens de spits van Zwevegem naar Kortrijk (en omgekeerd) te rijden om zo de drukke Oudenaardsesteenweg (N8) te vermijden. De verkeersdrempels komen bewust niet te dicht bij woningen omdat ze lawaai kunnen veroorzaken. “De snelheid van gemotoriseerd verkeer zal verlagen in de Morinnestraat, door de komst van de drempels”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Wat een noodzaak is, op een prioritaire fietsroute. Veel fietsers gebruiken de Morinnestraat voor hun woon-werk verkeer of recreatie. Er maken ook veel leerlingen gebruik van de Morinnestraat, om hun school te bereiken”, aldus schepen Axel Weydts.

Een fietsstraat inrichten, een vraag van buurtbewoners, is voorlopig niet aan de orde in de Morinnestraat.