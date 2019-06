Einde examens lokt honderden studenten naar ‘’t straatje’ (+VIDEO) LSI/VHS/LPS

21 juni 2019

19u13

Bron: eigen berichtgeving 0 Kortrijk Het einde van de examens en het mooie weer heeft vrijdagnamiddag honderden uitgelaten studenten naar de cafés in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk – beter bekend als ’t straatje – gelokt.

Door de vele aanwezigen besliste de politie om de straat niet langer af te sluiten maar open te zetten aan de kant van het Stationsplein. “Op die manier is er een betere spreiding van het volk mogelijk”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. Er deden zich ook al enkele incidenten voor, zoals een palmboom die aan café Stradivarius vuur vatte. Het vuur kon door agenten van de politiezone Vlas en de uitbater geblust worden. Of het om opzettelijke brandstichting ging of eerder een ongeluk, zal nog onderzocht worden. “De politie is er permanent aanwezig”, weet Detavernier. “Dankzij de camera’s heeft ook onze dispatching een goed overzicht op de gebeurtenissen.” Enkele cafégangers liepen snijwonden op door gebroken glas en kregen verzorging door toegesnelde ambulances.