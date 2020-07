Eind deze week wordt fietser baas in dorpskernen Marke en Heule Joyce Mesdag

07 juli 2020

07u30 12 Kortrijk Eind deze week worden ook dorpskernen van Marke en Heule fietszones, de gemeenteraad heeft maandagavond het verkeersreglement daarvoor goedgekeurd. “De markeringswerken starten tijdens de nacht van dinsdag op woensdag, er wordt ’s nachts gewerkt om de hinder maximaal te beperken”, zegt schepen Axel Weydts (sp.a).

De binnenstad van Kortrijk heeft sinds eind juni vorig jaar een fietszone. Vanaf deze maand volgen de centra van Heule en Marke. Samen zullen deze fietszones goed zijn voor 16 extra fietsstraten. De inrichting ervan kost een kleine 150.000 euro. De fietszones komen er na overleg met scholen, Unizo, (jeugd)verenigingen en inwoners en worden aangeduid met rode vlakken aan toegangen, officiële borden en fietsemblemen, net zoals in de binnenstad van Kortrijk.

In Heule omvat de fietszone de Steenstraat (deels), Koffiestraat, Mellestraat (deels), Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat, Heuleplaats, Peperstraat (deels), Zeger van Heulestraat (deels) en Stijn Streuvelslaan.

De fietszone in Marke omvat Markeplaats, Markekerkstraat (deels), Marktstraat (deels), Kloosterstraat, Vagevuurstraat, Preshoekstraat (deels) en de Van Belleghemdreef (deels).

Fietsers hebben er altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer en mogen in het midden van hun rijvak fietsen. Gemotoriseerd verkeer mag er geen fietsers inhalen en rijdt maximaal 30 kilometer per uur. “We maken de dorpskernen zo fietsveiliger”, zegt Weydts. Wie zich niet aan de regels houdt in de fietszones, riskeert een boete van 58 euro. Er is echter eerst een overgangsperiode, alvorens de politie boetes zal uitschrijven.