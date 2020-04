Eethuis ’t Plein nu nog gezelliger dankzij opknapbeurt van 20.000 euro Peter Lanssens

24 april 2020

09u36 0 Kortrijk Kortrijkzanen missen in coronatijden hun favoriete horeca-adresjes, zoals eethuis ’t Plein in park Het Plein. Het is uitkijken naar de heropening. Want het beschermde huisje kreeg nu een opknapbeurt, goed voor een investering van 20.000 euro. Die kost wordt gedragen door de pandeigenaar, de stad Kortrijk.

Vriendinnen Nina Manderick (44) en Ursy Pattyn (48) vormden bijna twee jaar geleden met de stad het vroegere kaartershuisje in het park om tot een eethuis. Een rustige plaats, midden de natuur. Zo is het terras er gegeerd.

Het wordt er nu nog gezelliger, van zodra de zaak weer open mag na de crisis. “Er zit een nieuwe schuifdeur in de glazen wand van de zaak, om contact met buiten mogelijk te maken”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Ook in orde: het vernieuwen en uitbreiden van het terras, aanpassingen aan de tribune, schilderwerken, het bijsnoeien van bomen, de komst van een nieuwe beglaasde voordeur, het vervangen van enkel glas door isolerende dubbele beglazing en het reinigen van het sanitair.”

Trots

Schepen Vandendriessche is trots: “Iedereen herinnert zich nog het vroegere kaartershuisje, met veel overlast in park Het Plein. We beslisten om er iets aan te doen. Door via een wedstrijd een horecazaak toe te laten in het huisje. De twee verdiende winnaars Nina en Ursy zijn nu bijna twee jaar aan de slag. We gaan dit na de coronacrisis vieren. Ik ben een trotse schepen. Want de dames maakten er een toplocatie van. Iedereen voelt zich daar op zijn gemak. Jong en oud en zeker gezinnen met jonge kinderen vinden er snel hun ding.”