Eethuis Petit Paris koppelt registratieplicht aan dating wedstrijd: “Om het leuk te houden, lachen mag nog” Peter Lanssens

27 juli 2020

11u59 19 Kortrijk Er is door de heropflakkering van corona sinds kort een registratieplicht van kracht in horecazaken. Niet fijn, zowel voor klanten als personeelsleden. In eethuis Petit Paris proberen ze die plicht leuk te maken door er een dating wedstrijd aan te koppelen. “Als daar een baby van komt, willen we een eervolle vermelding op het geboortekaartje”, glimlacht zaakvoerder Vincent Vermaut.

Ze komen graag ludiek uit de hoek bij Petit Paris op het Sint-Michielsplein. Waar volgens de volksoverlevering de beste spaghetti van Kortrijk wordt geserveerd. Wie er komt eten en zoals het nu hoort een formulier invult met gegevens, kan binnenkort onderaan het blad al dan niet een extra vakje aanvinken. Met de vraag of u nog single bent. Ja? Dan zet u er uw leeftijd en telefoonnummer bij en of u geïnteresseerd bent in mannen of vrouwen.

“We gaan dan na de coronacrisis op basis van de ingevulde formulieren tien dates regelen, zeg maar blind dates, want die mensen gaan elkaar niet kennen. We gaan ons vooral op leeftijden baseren”, vertelt Vincent Vermaut. “We sturen alle betrokkenen een sms. Wie bereid is om te komen daten bij ons, krijgt een gratis aperitief en gratis hapjes van het huis. Daarna worden alle gegevens vernietigd. We gaan die niet verder blijven gebruiken om Petit Paris te promoten. Meedoen is uiteraard geen verplichting. Het dient enkel voor wie er open voor staat.”

Voor alle duidelijkheid: ze lachen in Petit Paris niét met de coronacrisis en de registratieplicht. “We nemen het heel ernstig. Want het gaat de verkeerde richting uit en er blijven mensen sterven”, vertelt Vincent Vermaut. “We leven de registratieplicht dus perfect na. We zorgen met de dating wedstrijd gewoon voor een vrijblijvend extraatje. Zo hebben de mensen misschien wel iets om naar uit te kijken. Het moet leuk blijven. We mogen nog eens lachen ook”, besluit Vincent Vermaut. De dating wedstrijd in Petit Paris start op vrijdag 31 juli.